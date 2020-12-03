В Лондонском аквариуме пингвинам показывали праздничные фильмы: реакция животных – милые фото
В аквариуме Лондона демонстрировали рождественские фильмы для пингвинов Дженту. Так животных готовили к возвращению посетителей после перерыва из-за коронавируса.
Телевизоры, на которых показывали фильм "Эльф", разместили за пределами вольера для пингвинов Дженту. Об этом сообщает Daily Mail.
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Так животных готовили к возобновлению работы аквариума. Из-за карантина заведение давно не принимало посетителей.
В лондонском аквариуме Sea Life мы всегда ищем новые и инновационные способы развлечь и привлечь всех животных к процессу нашего совершенствования,
– отметила сотрудница аквариума Лия Петтит.
По ее словам, пингвины наслаждались праздничными фильмами. Однако еще больше они ждали возвращения реальных гостей.
К слову, Лондонский аквариум был закрыт с 5 ноября. И только 2 декабря возобновил работу снова.
Что известно о аквариум Sea Life?
Расположенный на первом этаже графства Холл, на южном берегу реки Темзы в центре Лондона. Он открылся в марте 1997 года и ежегодно принимает около 1 миллион посетителей.
В аквариуме Лондона пингвинам показывали праздничные фильмы: Фото РА
Пингвины смотрят рождественские фильмы в аквариуме Sea Life: видео
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