Днем 6 декабря акватории Азовского моря ожидают порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду, а также высокие волны. Поэтому там объявили ІІ уровень опасности – оранжевый.

О непогоде, которая в воскресенье, 6 декабря, будет на Азовском море, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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На акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду, высота волн составит 15 – 20 дециметров.

Ухудшится погода также в портах Мариуполь и Бердянск. Там порывы ветра будут достигать 25 – 30 метров в секунду, а высота волн будет 13 – 15 дециметров.

Из-за этого на акватории Черного и Азовского морей объявили ІІ уровень опасности – оранжевый.

Обратите внимание! По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 декабря облачно будет только на западе и юго-востоке. На остальной территории будет светить солнце. Кроме того, будет дуть сильный юго-восточный ветер. Теплее всего будет на западе и юге – до +5 градусов, холоднее всего – на востоке – до -11 градусов.