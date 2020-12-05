Ветер и высокие волны: в акватории Черного и Азовского морей объявлено штормовое предупреждение
Днем 6 декабря акватории Азовского моря ожидают порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду, а также высокие волны. Поэтому там объявили ІІ уровень опасности – оранжевый.
О непогоде, которая в воскресенье, 6 декабря, будет на Азовском море, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Читайте также Мощные порывы ветра и туман: в каких областях прогнозируют непогоду
На акватории Азовского моря ожидаются порывы ветра до 25 – 30 метров в секунду, высота волн составит 15 – 20 дециметров.
Ухудшится погода также в портах Мариуполь и Бердянск. Там порывы ветра будут достигать 25 – 30 метров в секунду, а высота волн будет 13 – 15 дециметров.
Из-за этого на акватории Черного и Азовского морей объявили ІІ уровень опасности – оранжевый.
Поделиться новостью