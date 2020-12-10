В столице Албании городе Тиране 9 декабря вспыхнули массовые протесты из-за убийства 25-летнего Клодиана Рашу. Его застрелила полиция из-за нарушения комендантского часа в стране.

Силовики заявили, что Рашу якобы не выполнил приказ остановиться. Об этом сообщает Euronews.

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Мужчину застрелили около 01: 05 примерно в 100 метрах от его дома.

Акцию протеста организовали участники Молодежного форума Демократической партии. Они пришли под министерство внутренних дел. Люди справедливо требуют расследовать убийство, а также настаивают, что глава местной полиции должен подать в отставку.

Совершение такого убийства является безответственным. Мы хотим справедливости для Клодиана и требуем, чтобы Сандер Ллешай (министр внутренних дел Албании – 24 канал) подал в отставку,

– заявил один из протестующих.

Обратите внимание! В ноябре из-за ухудшения ситуации с коронавирусом Албания ввела комендантский час. Всего с начала пандемии в Албании обнаружили 45 188 зараженных. Умер 951 инфицированный.

Массовые протесты в Албании: смотрите видео