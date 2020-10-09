Вторая мировая война поделила мир по-своему. Кто-то вышел победителем, кто-то побежденным, а кто-то остался жить под гнетом других стран. В течение 1939 – 1943 годов Албания жила под оккупацией Италии. Впоследствии руль в руки взяли нацисты.

Чтобы наконец завоевать право на независимое существование, в 1944 году в Албании завязались ожесточенные бои. Местные воины отбивали страну партизанскими методами от низменного нападения. Национальная освободительная армия страны выдворила нацистов ценой тысяч жизней. Подробнее об этом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Первый председатель "Албанской партии труда" (АПП) Энвер Ходжа сыграл в этой борьбе едва ли не ключевую роль. Он был главнокомандующим, возглавившим освободительное движение. Албанцам Ходжа казался героем и спасителем.



Энвер Ходжа / Скриншот с видео

Режим Ходжи

Армейцы освободили столицу Тирану 17 ноября 1944 года , а 20 ноября Ходжа объявил, что народ теперь свободен. Правда, в его воображении свобода была несколько извращенной. Ослепленные радостью от окончания войны албанцы и не подозревали, что их ждет.

Ходжа был у власти 46 лет. Конечно, его тень до сих пор остается здесь. Если сравнить его с Чаушеску, то режим в Румынии можно назвать демократическим. Режим Ходжи был очень жестоким и грубым,

– вспоминал один из албанцев.

В 1944 году Албания окончательно погрязла в коммунизме. Энвер Ходжа стремился конролировать все процессы в своих руках. Как заведено в коммунистических странах, для этого нужна карманная спецслужба. К 1944 году в стране уже было свое ведомство – 5 тысяч элитных спецназовцев, называвших себя "дивизией внутренней безопасности". Но с приходом новой власти появились и новые реформы. Старая спецслужба переформировалась в "Директорат внутренней безопасности", сокращенно – Сигурими. Эта структура занималась абсолютно всем – начиная от разведки или контрразведки и заканчивая партийными чистками и мощными репрессиями. Поскольку диктатор Ходжа вдохновлялся идеями Сталина, то и его спецслужба была создана по полному аналогу НКВД-МГБ.

Как действовало новое правительство

Исследователь Дэвид Козлов отметил, что с приходом к власти новое правительство начало казнить людей. По его словам, под прицел попадали военные преступники и коллаборанты. Кроме них также страдали и те, кто выступал против коммунизма в Албании. Как заявил исследователь, эти быстрые суды приводили не только к заключению в лагерях, но и даже к убийству. За этим лично следил начальник спецслужбы Кочи Дзодзе.



Кочи Дзодзе / Скриншот из видео

Первых людей казнили уже в 1945 году. По инициативе Ходжи, высшее партийное руководство Албании организовало суды. Об этом объявили во всех возможных СМИ. Таким образом руководство доказывало, что казнить могут всех предателей.

К смертной казни приговорили 17 политиков.

Еще 42 отправили на разные сроки заключения в трудовые лагеря.

Страдали и обычные граждане, которые пытались пересечь границу, чтобы убежать от коммунистической жизни. Исполняли приговоры члены Сигурими. Они имели репутацию "кровожадной" спецслужбы.



Члены Сигурими/ Скриншот из видео

В Албанском институте демократии заявили, что коммунистических лидеров совершенно не интересовали простые люди. Они делали с ними все, что хотели.

"У нас это продолжается даже до сегодняшнего дня. Вроде и выросли, а до сих пор поддерживаем авторитарных руководителей, которых совершенно не волнуют ошибки, которые они допускают", – добавила исследовательница института.

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О националистическом движении в условиях коммунизма не могло быть и речи. Албанскую организацию "Балли Комбетар", объявившую войну новому режиму, быстро подавили. Сигурими превосходили не только количеством, но и экипировкой. Исследователи полагают, что в рядах спецслужбы служили более 30 тысяч человек, не считая информаторов. Они обуздывали протесты любого масштаба. К 1949 году им удалось остановить более 10 антикоммунистических маршей и прикрыть столько же подпольных группировок.

Справка. Тактика подавления демонстраций была своеобразной. Кроме задержания самих протестующих в районе, где проходил дебош, Сигурими били и арестовывали асболютно непричастных людей. Они настраивали граждан друг против друга. Из-за этого марши приходилось останавливать, ведь страдали невинные люди.

В течение 1947 года в отношениях коммунистической Югославии и Албании назревал серьезный конфликт. Он привел к серьезным чисткам и сделал режим в стране еще более жестоким. Ходжа изо всех сил старался держаться за власть, а конкуренты ему мешали. Пока на информационном фронте вели пропагандистскую войну, агенты Сигурими уже шли по следам "предателей" режима.

Югославия обвиняла Ходжу в ведении антиюгославской политики. Он и так рисковал потерять власть, потому что лидер Югославии Иосип Броз Тито имел большее влияние среди коммунистов Албании. Поэтому Ходжа, чтобы закрепиться на своих позициях, приказал югославским советникам покинуть Албанию в течение 48 часов. Он разорвал все экономические отношения с соседом и начал еще более сильную пропаганду против Югославии,

– отметил исследователь Дэвид Козлов.

Все, кто поддерживал Иосифа Тито, попадали под жесткие репрессии. Члены Сигурими врывались в дом и вязали сразу всю семью. Чистки происходили даже в компартии. Они задели немало высокопоставленных чиновников, которые якобы были преданными режиму. Почти половина членов Центрального комитета была задержана, а вместе с ними – 32 министра. Коснулось это и главы Сигурими Кочи Дзодзе – его осудили и сразу же повесили. Отношение к людям тоже изменилось.

Как пытали в тюрьмах

Если раньше можно было свободно заниматься своими делами, то уже в 1948 году без ведома спецслужб не происходило ничего. Наручники надевали за малейшие подозрения или мелочи.



Тогдашняя тюрьма / Скриншот с видео

В целом, в тюрьмах и лагерях за 46 лет правления Ходжи побывали более 100 тысяч человек. Казнили более 6 тысяч, а сколько пропали без вести – до сих пор неизвестно. В некоторых камерах сидело по 30 человек. Каждому выдавали меньше 500 граммов хлеба в сутки, иногда салат. Из верхней одежды – только легкую осеннюю куртку. К тому же незаконно заключенных еще и жестоко пытали.

"Среди всех видов пыток худшим был электрошок. Они вставляли в уши старые провода от телефона. Это была худшая мука в моей жизни, которую когда-либо приходилось терпеть", – вспоминал католический священник.

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Жертвами таких методов пытки были "неблагосклонные" албанцы. Это интеллектуалы, оппозиционеры, инакомыслящие, выступавшие против коммунизма. Если интеллектуальный бомонд сразу расстреливали или отправляли в концлагеря, то с простыми гражданами боролись двумя методами:

разделяли семью и отправляли всех на трудовые работы (даже детей);

убивали одного из членов семьи, а других оставляли в покое и наблюдали.

Члены Сигурими были жестокими агентами. Еще одной их задачей было прослушивание. Тогдашняя аппаратура позволяла записывать сразу 40 человек. И если другие коммунистические спецслужбы тайно проникали в дома подозрительных лиц и устанавливали "прослушку" в лампы или под столы, то члены Сигурими ставили "жучки" даже в обувь.



Аппаратура для прослушивания / Скриншот с видео

Что происходило после смерти Сталина

В 1953 году началась так называемая десталинизация. Политика Хрущева для западного демократического мира выглядела более либеральной. Но для Энвера Ходжи это было катастрофой. Ослабление режима для него означало конец политической карьеры. Тогда Ходжа решил закончить сотрудничество с СССР. Диктатор нашел нового, не менее жестокого единомышленника – КНР. Их коммунистические порядки казались ему гораздо привлекательнее, чем московские. Ходжа приказал спецслужбам найти людей и подготовить проект строительства бункеров на случай ядерной войны. Он боялся всего, что намекало на ослабление его режима. По всей стране начали строительства разнообразных сооружений, которые скорее напоминали тюрьму, чем бункер.

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В тюрьму бросали за малейшие мелочи. Кроме прослушивающей аппаратуры, агенты Сигурими имели в распоряжении тысячи информаторов. Их вербовали по-разному: кому-то платили, а кому-то угрожали расправой. В начале 80-х годов социализм начал отмирать. Тогда вставал вопрос, когда угаснет коммунистический режим. Однако Ходжа терять власть в Албании не хотел, поэтому он еще больше контролировал людей. В то же время слухи о мире без коммунизма побудили албанцев бежать из страны. Впрочем, за "предателями" следили агенты, поэтому пересечь границу без ведома Сигурими удавалось единицам. Не помогали даже взятки.

Как ликвидировали диктаторский режим

В 1985 году Энвер Ходжа умер от кровоизлияния в мозг. Однако репрессии и преследования членами Сигурими продолжались. Несмотря на это, в 1990 году страну охватили первые мощные демонстрации. Все началось со студенческого движения, на котором требовали ослабления режима, открытия границ и создания оппозиции. Диктатор Ходжа был мертв, а его преемник Рамиз Алия – не таким жестким. Движение поддержали простые албанцы, поэтому властям пришлось идти на уступки. Тогда начались демократические выборы, на которых победили коммунисты. Такое развитие событий не устраивало людей, поэтому режим ликвидировали.

Студенческие демонстрации / Скриншот с видео

Сигурими тоже коснулись изменения – в 1991 году их расформировали. После этого набрали новый состав и переименовали. Однако старые члены спецслужбы так и не понесли наказания. Никаких арестов или публичных слушаний не было до сегодняшнего дня. После правления Энвера Ходжи и его ручного ведомства Албания почти превратилась в руины. Несмотря на то, что на сегодня в стране уважают демократические ценности и свободы, люди до сих пор боятся. Слово сигурими, что в переводе с албанского означает безопасность, навсегда останется не только в истории страны, но и в памяти каждого ее гражданина.