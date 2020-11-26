Зеленский хочет посмертно присвоить звание Героя Украины директрору КБ "Южное" Дегтяреву
В Днепре 26 ноября состоялась церемония прощания с Александром Дегтяревым – директором конструкторского бюро "Южное". В ней принял участие Президент Владимир Зеленский, который инициировал награждение конструктора званием Героя Украины.
Глава государства возложил цветы к гробу умершего и пообщался с родными Александра Дегтярева, выразив им соболезнования, сообщает Офис Президента Украины.
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Владимир Зеленский отметил, что смерть Дегтярева – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира. Он был великим украинским конструктором, выдающимся ученым.
Поэтому президент инициировал предоставление Александру Дегтяреву звания Героя Украины – высшую государственную награду.
Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире,
– подчеркнул глава государства.
Резюмируя, президент также подчеркнул, что достояния таких людей как Александр Дегтярев остаются в истории Украины. "Главное сегодня – не забывать и поддерживать предприятие. Я обещаю, что мы это обязательно сделаем", – резюмировал Владимир Зеленским.
Что известно об Александре Дегтяреве:
- Выдающийся советский и украинский конструктор родился в Яранске, в России. Получал образование в аэрокосмической сфере в различных университетах СССР, Франции и США.
- В конструкторском бюро "Южное" работал с 1975 года, начиная с должности инженера. В 1999 году получил первую руководящую должность – заместитель генерального конструктора.
- В 2010 году он возглавил КБ "Южное" – главное предприятие ракетно-космической отрасли Украины. Дегтярев возглавлял бюро, пока не умер 24 ноября 2020 года.
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