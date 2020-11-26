В Днепре 26 ноября состоялась церемония прощания с Александром Дегтяревым – директором конструкторского бюро "Южное". В ней принял участие Президент Владимир Зеленский, который инициировал награждение конструктора званием Героя Украины.

Глава государства возложил цветы к гробу умершего и пообщался с родными Александра Дегтярева, выразив им соболезнования, сообщает Офис Президента Украины.

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Владимир Зеленский отметил, что смерть Дегтярева – это большая потеря для ракетно-космической отрасли Украины и всего мира. Он был великим украинским конструктором, выдающимся ученым.

Поэтому президент инициировал предоставление Александру Дегтяреву звания Героя Украины – высшую государственную награду.

Я думаю, что этот человек достоин быть Героем Украины, потому что это патриот, который прославлял Украину во всем мире,

– подчеркнул глава государства.

Резюмируя, президент также подчеркнул, что достояния таких людей как Александр Дегтярев остаются в истории Украины. "Главное сегодня – не забывать и поддерживать предприятие. Я обещаю, что мы это обязательно сделаем", – резюмировал Владимир Зеленским.

Что известно об Александре Дегтяреве: