В сеть залили шутливое якобы новогоднее поздравление белорусского диктатора Александра Лукашенко. В нем он заявляет, что уходит с поста президента и станет императором Беларуси.

Шутливое "новогоднее поздравление" Александра Лукашенко опубликовал телеграм-канал "Лепра".

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Не так много времени осталось до нового 2021 года. Сегодня я в последний раз к вам обращаюсь как президент Республики Беларусь,

– говорит в видео белорусский диктатор.

Он заявил, что "долго и мучевно раздумывая", одобрил для себя тяжелое решение – в последний день уходящего года он якобы уходит в отставку.

"Я понял, что мне необходимо это сделать. Беларусь должна процветать с новыми политиками, новыми лицами, новыми сильными и энергичными людьми. А я, ваш покорный слуга, должен пойти на скромную должность императора Беларуси", – заявил голос Александра Лукашенко.

Следует отметить, что видео – только шутливое. За основу взяли прошлогоднее поздравление диктатора с тогда новым 2020 годом. На него наложили запись с голосом самопровозглашенного президента.

В администрации белорусского диктатора пока это видео никак не комментировали, как и идею о создании должности императора.

Шуточное поздравление Александра Лукашенко: смотрите видео