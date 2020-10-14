Утром 14 октября перестало биться сердце известного украинского филолога, доктора наук Александра Пономарива. Языковед не дожил до своего 85-летнего юбилея буквально несколько дней. О фактах из биографии и научных свершениях Пономарива читайте в материале 24 канала.

Биография Александра Пономарива

Важно Умер известный украинский филолог Александр Пономарив

Александр Пономарив родился 17 октября 1935 года в российском городе Таганрог. Его отец не вернулся с войны, попал в 1942 году в плен и погиб в концлагере на территории Польши.

Пономарив всегда рассказывал, что родился на этнической украинской территории, которая была заселена выходцами из южной Черниговщины и Полтавщины. В Таганроге когда-то разговаривали на украинском, с полтавским диалектом.

До 1933 года в городе даже действовали украинские школы, но Пономарив уже не застал их, поэтому учился в русской.

По окончанию школы Пономарив приехал из Таганрога в Киев. Он очень хотел изучать украинский язык и стремился поступить на желанный факультет. Впрочем, сделать это ему не удалось: не хватило знания украинского правописания.

Мужчина не сдался, поступил на отделение русской филологии, но учить украинский не прекращал ни во время студенческих лет, ни уже выпустившись из университета.

Интересно! Сперва фамилия выдающегося языковеда писалась "Пономарев", впрочем он считал ее обрусевшей, поэтому сменил на украинскую – Пономарив.

С 1961 по 1976 год работал в отделе общего и славянского языкознания в Институте языкознания имени Потебни АН Украины.

В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию "Лексика греческого происхождения в украинском языке".

С 1976 по 1979 годы был старшим редактором в киевском издательстве "Техника".



Александр Пономарив / Фото BBC Украина

С февраля 1979 года стал преподавателем, а затем работал на должностях старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой языка и стилистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему "Проблемы нормативности украинского языка в средствах массовой информации".

В конце 90-х некоторое время преподавал украинский язык в Институте восточноевропейских студий, что в Карловом университете в Праге.

Поборник языка и его защитник

Символичной является смерть Пономарива именно в День защитника Украины. Его отношение к языку, который он фактически с нуля изучил самостоятельно и который лелеял, было не только позицией языковеда.

Ученый горячо защищал украинский язык, подчеркивал, что разделение государства на украиноязычное и русскоязычное – искусственное.

Вся Украина – украиноязычная, только в одних регионах ее меньше подавляли в имперской России и в Советском Союзе, а в других – больше. Значительная часть нашей территории обрусевшая, но там живут украинцы: две трети русскоязычного населения – это обрусевшие украинцы,

– говорил он.

Не раз Пономарив показывал свою гражданскую позицию. В частности, в свое время выступал с открытым обращением к Януковичу с требованием отменить так называемый "языковой закон Кивалова – Колесниченко".



Александр Пономарив / Фото "Громадське"

Кроме того, Пономарив был среди представителей интеллигенции, которые в 2019-м написали открытое обращение к украинскому народу с призывом не избирать президентом Владимира Зеленского.

Наследство Пономарива

Языковед был автором более 250 научных, научно-популярных и публицистических работ по истории и культуре украинского языка. Он – член Союза писателей Украины и Союза журналистов.

Его соавторству принадлежат учебники и словари украинского языка, а также античной мифологии и украинско-новогреческий словарь.

Был награжден премией Бориса Гринченко, а также орденом "За заслуги" III степени и орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени.



Александр Пономарив / Фото КНУ имени Шевченко

Много усилий Пономарив направлял на распространение и утверждение нового правописания украинского языка. Так, он работал в комиссии по вопросам правописания, выступал в СМИ с разъяснением его основ, участвовал в дискуссиях на телевидении с оппонентами нового правописания и тому подобное.

На BBC Украина профессор вел собственный блог, в котором разъяснял тонкости украинского языка, к примеру, рассказывал, какие слова уместно употреблять, а какие нет.

Реакция украинцев на смерть ученого

Украинцы реагируют на потерю в соцсетях. Они пишут, что Пономарив был замечательным учителем и светлым человеком и добавляют: не стало настоящего украинца.





Реакция украинцев на смерть Пономарива / Скриншот

Справка: Александр Пономарив умер после нескольких месяцев борьбы с тяжелой травмой. В конце июня ученый упал и сильно повредил позвоночник, находился в больнице в тяжелом состоянии.



В то же время директор Института журналистики КНУ имени Шевченко Владимир Ризун рассказал журналистам, что Пономарив уже более года находился в больнице. Известно, что прощание с выдающимся языковедом состоится 17 октября.