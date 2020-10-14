Умер Александр Пономарив: биография выдающегося украинского языковеда
Утром 14 октября перестало биться сердце известного украинского филолога, доктора наук Александра Пономарива. Языковед не дожил до своего 85-летнего юбилея буквально несколько дней. О фактах из биографии и научных свершениях Пономарива читайте в материале 24 канала.
Биография Александра Пономарива
Важно Умер известный украинский филолог Александр Пономарив
Александр Пономарив родился 17 октября 1935 года в российском городе Таганрог. Его отец не вернулся с войны, попал в 1942 году в плен и погиб в концлагере на территории Польши.
Пономарив всегда рассказывал, что родился на этнической украинской территории, которая была заселена выходцами из южной Черниговщины и Полтавщины. В Таганроге когда-то разговаривали на украинском, с полтавским диалектом.
До 1933 года в городе даже действовали украинские школы, но Пономарив уже не застал их, поэтому учился в русской.
По окончанию школы Пономарив приехал из Таганрога в Киев. Он очень хотел изучать украинский язык и стремился поступить на желанный факультет. Впрочем, сделать это ему не удалось: не хватило знания украинского правописания.
Мужчина не сдался, поступил на отделение русской филологии, но учить украинский не прекращал ни во время студенческих лет, ни уже выпустившись из университета.
С 1961 по 1976 год работал в отделе общего и славянского языкознания в Институте языкознания имени Потебни АН Украины.
В 1975 году защитил кандидатскую диссертацию "Лексика греческого происхождения в украинском языке".
С 1976 по 1979 годы был старшим редактором в киевском издательстве "Техника".
Александр Пономарив / Фото BBC Украина
С февраля 1979 года стал преподавателем, а затем работал на должностях старшего преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой языка и стилистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
В 1991 году защитил докторскую диссертацию на тему "Проблемы нормативности украинского языка в средствах массовой информации".
В конце 90-х некоторое время преподавал украинский язык в Институте восточноевропейских студий, что в Карловом университете в Праге.
Поборник языка и его защитник
Символичной является смерть Пономарива именно в День защитника Украины. Его отношение к языку, который он фактически с нуля изучил самостоятельно и который лелеял, было не только позицией языковеда.
Ученый горячо защищал украинский язык, подчеркивал, что разделение государства на украиноязычное и русскоязычное – искусственное.
Вся Украина – украиноязычная, только в одних регионах ее меньше подавляли в имперской России и в Советском Союзе, а в других – больше. Значительная часть нашей территории обрусевшая, но там живут украинцы: две трети русскоязычного населения – это обрусевшие украинцы,
– говорил он.
Не раз Пономарив показывал свою гражданскую позицию. В частности, в свое время выступал с открытым обращением к Януковичу с требованием отменить так называемый "языковой закон Кивалова – Колесниченко".
Александр Пономарив / Фото "Громадське"
Кроме того, Пономарив был среди представителей интеллигенции, которые в 2019-м написали открытое обращение к украинскому народу с призывом не избирать президентом Владимира Зеленского.
Наследство Пономарива
Языковед был автором более 250 научных, научно-популярных и публицистических работ по истории и культуре украинского языка. Он – член Союза писателей Украины и Союза журналистов.
Его соавторству принадлежат учебники и словари украинского языка, а также античной мифологии и украинско-новогреческий словарь.
Был награжден премией Бориса Гринченко, а также орденом "За заслуги" III степени и орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени.
Александр Пономарив / Фото КНУ имени Шевченко
Много усилий Пономарив направлял на распространение и утверждение нового правописания украинского языка. Так, он работал в комиссии по вопросам правописания, выступал в СМИ с разъяснением его основ, участвовал в дискуссиях на телевидении с оппонентами нового правописания и тому подобное.
На BBC Украина профессор вел собственный блог, в котором разъяснял тонкости украинского языка, к примеру, рассказывал, какие слова уместно употреблять, а какие нет.
Реакция украинцев на смерть ученого
Украинцы реагируют на потерю в соцсетях. Они пишут, что Пономарив был замечательным учителем и светлым человеком и добавляют: не стало настоящего украинца.