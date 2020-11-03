Турчинова вызывают на допрос в ГБР
Государственное бюро расследований вручило повестку на допрос руководителю Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александру Турчинову. Она касается дела о массовых протестах в 2013 – 2014 годах.
Турчинов заявил, что на допрос его вызывают не впервые. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.
К слову Турчинов возглавил штаб "Евросолидарности": что известно
"На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах", – написал руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность".
По его словам, в "ГБР до сих пор не разобрались, кто совершал эти преступления, поэтому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа".
Политическая деятельность Турчинова в 2013 – 2014 годах: что известно
- В феврале 2014 года он стал главой Верховной Рады Украины. После бегства Виктора Януковича его назначили исполняющим обязанности президента Украины. Руководил страной до внеочередных выборов 25 мая 2014 года.
- С 26 февраля занимал должность верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
- В сентябре 2014 года Турчинова избрали руководителем штаба политической партии "Народный фронт".
- В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам этой же партии под третьим номером. А в октябре стал народным депутатом Верховной Рады 8 созыва.
- 16 декабря 2014 года Петр Порошенко своим указом назначил Турчинова секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
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