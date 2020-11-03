Государственное бюро расследований вручило повестку на допрос руководителю Центрального штаба партии "Европейская солидарность" Александру Турчинову. Она касается дела о массовых протестах в 2013 – 2014 годах.

Турчинов заявил, что на допрос его вызывают не впервые. Об этом он сообщил на своей фейсбук-странице.

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"На этот раз меня вызывают для допроса по "расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 – 2014 годах", – написал руководитель Центрального штаба партии "Европейская солидарность".

По его словам, в "ГБР до сих пор не разобрались, кто совершал эти преступления, поэтому и продуцируют дела по заказу ОПЗЖ и при активной поддержке "Слуг народа".

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