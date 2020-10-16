Коронавирусная инфекция добралась до Кабинета Министров Украины. Болезнь обнаружили у министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

О положительном результате теста на COVID-19 сам Алексей Чернышов рассказал в своем фейсбуке. Министр уверяет: чувствует себя вполне хорошо.

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Температура тела – в норме. Все супер. Итак, иду на самоизоляцию на две недели, но планирую оставаться в курсе дел,

- рассказал Чернышев.

Он отметил, что продолжит работать, хотя и дистанционно в режиме онлайн. Министр отмечает, что именно в Минрегионе одними из первых начали такой режим работы.

"Я уверен, что в этом ракурсе все будет хорошо и эффективно. Уважаемые коллеги, желаю всем крепкого здоровья, берегите себя. До скорых встреч", – резюмировал чиновник.

Алексей Чернышев о коронавирусе: смотрите видео

Коротко об Алексее Чернышеве: