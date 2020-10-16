Коронавирус в украинском правительстве: заболел министр Чернышев
Коронавирусная инфекция добралась до Кабинета Министров Украины. Болезнь обнаружили у министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.
О положительном результате теста на COVID-19 сам Алексей Чернышов рассказал в своем фейсбуке. Министр уверяет: чувствует себя вполне хорошо.
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Температура тела – в норме. Все супер. Итак, иду на самоизоляцию на две недели, но планирую оставаться в курсе дел,
- рассказал Чернышев.
Он отметил, что продолжит работать, хотя и дистанционно в режиме онлайн. Министр отмечает, что именно в Минрегионе одними из первых начали такой режим работы.
"Я уверен, что в этом ракурсе все будет хорошо и эффективно. Уважаемые коллеги, желаю всем крепкого здоровья, берегите себя. До скорых встреч", – резюмировал чиновник.
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Коротко об Алексее Чернышеве:
- Он возглавляет Министерство развития общин и территорий с марта 2020 года. Пришел в Кабинет Министров Украины вместе с новым составом премьера Дениса Шмыгаля.
- До этого был председатель наблюдательного совета Украинского клуба недвижимости. Также работал в сфере инвестиций и является основателем Kyiv Vision Foundation, которая занимается популяризацией Украины через современное искусство.