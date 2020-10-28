Военный эксперт Алексей Арестович стал советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике. Он будет иметь полномочия "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.

Нового советника назначил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Об этом Арестович написал на своей странице в фейсбуке.

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Новый "План действий" по работе ТКГ

Новоиспеченный советник рассказал о "Плане действий", который украинская сторона предложила представить на заседании до 4 ноября. План касается мирного процесса. Арестович напомнил, что 16 сентября Россия заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ.

Представитель ОБСЕ Пьер Морель заявил, что дело заключается в базисе переговоров, которые бы позволили сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей нормандского формата. Таким базисом признали предложение создать под модераторством ОБСЕ "План действий". Он будет охватывать безопасность и гуманитарные вопросы.

Кстати, следующее заседание ТКГ запланировали в период с 5 по 10 ноября.

Что известно об Алексее Арестовиче