Арестовича назначили советником в украинской делегации ТКГ
Военный эксперт Алексей Арестович стал советником украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по информационной политике. Он будет иметь полномочия "единого голоса" по информированию СМИ, международных партнеров и украинцев.
Нового советника назначил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. Об этом Арестович написал на своей странице в фейсбуке.
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Новый "План действий" по работе ТКГ
Новоиспеченный советник рассказал о "Плане действий", который украинская сторона предложила представить на заседании до 4 ноября. План касается мирного процесса. Арестович напомнил, что 16 сентября Россия заблокировала работу трех из четырех подгрупп в рамках ТКГ.
Представитель ОБСЕ Пьер Морель заявил, что дело заключается в базисе переговоров, которые бы позволили сдвинуть вперед процесс выполнения договоренностей нормандского формата. Таким базисом признали предложение создать под модераторством ОБСЕ "План действий". Он будет охватывать безопасность и гуманитарные вопросы.
Кстати, следующее заседание ТКГ запланировали в период с 5 по 10 ноября.
Что известно об Алексее Арестовиче
- Арестович является военным обозревателем, экспертом и блогером. Имеет более 190 тысяч подписчиков в фейсбуке.
- Арестович был организатором благотворительного фонда для оказания психологической поддержки военным в зоне АТО.
- Кроме того, мужчина известен актерской деятельностью. В частности, он работал актером в Киевском театре-студии "Черный квадрат" и был соорганизатором компании по производству фильмов "Аэгис Филмс".