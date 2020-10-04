Нобелевская лауреатка по литературе и член Координационного совета Светлана Алексиевич находится на лечении в Германии. Однако писательница опасается, что в Беларусь ей вернуться не позволят.

Алексиевич не считает свою поездку эмиграцией

Сама Алексиевич не расценивает свою поездку в Европу как эмиграцию. Об этом она сообщила во время пресс-конференции фестиваля Taormina Book, информирует Интерфакс-Украина.

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В Германии писательница посещала ряд врачей.

Многие считают дома, что меня уже не пустят. У нас такое бывает. Но я все-таки попробую жить дома,

– сказала Алексиевич.

Писательница напомнила, что большинство членов президиума оппозиционного Координационного совета либо находятся под арестом, либо были вынуждены эмигрировать. Поэтому ее задержание было лишь вопросом времени. Сначала ее спас "нобелевский статус".

Это совершенно безумное состояние, когда ты понимаешь, что тебя могут арестовать. Никто из нас еще недавно не мог бы в это поверить,

– заметила Алексиевич.

Писательница призвала международное сообщество ввести более жесткие санкции против белорусских чиновников, причастных к фальсификациям и применению насилия против мирных демонстрантов.

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