Президент Азербайджана ожидает от Армении конструктивного подхода за столом переговоров. Так, в Баку отмечают: отвоеванные Азербайджаном территории Армения больше не увидит.

Армения должна прекратить попытки имитации переговорного процесса, а также воздержаться от провокационных действий и заявлений. Об этом Ильхам Алиев заявил в интервью РБК.

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"Ночью и утром (с 9 на 10 октября – 24 канал) я был проинформирован о попытках масштабного контрнаступления армянских сил по многим направлениям. Это были и попытка отбить Гадрут, и попытка отбить освобожденные нами территории в Джебраильском районе, и попытка в северном направлении. Понимая, что в Москве стороны могут договориться, они старались максимально вернуть себе назад то, что было потеряно", – рассказал он.

Следовательно, азербайджанский лидер видит главным фактором прочности режима перемирия – смирение Армении.

Армения должна смириться с тем, что эти территории у нас, что она их больше никогда не увидит и не будет делать никаких попыток отвоевать,

– заявил Алиев.

Он также особо отметил то, что в Москве Азербайджан не стал требовать за столом переговоров полной капитуляции Армении. Алиев сказал, что считает "режим Пашиняна" достаточно уязвимым. Мол, таким он был и до эскалации конфликта, но Азербайджану не нужны новые революции у соседей.

"Я не считаю, что в интересах Азербайджана, чтобы в Армении сейчас произошла еще одна революция и пришли бы к власти оголтелые националисты, радикалы, азербайджанофобы. Поэтому мы не стали настаивать на конкретных датах в рамках того заявления, которое было согласовано", – подытожил Алиев.

Заметим, что накануне Азербайджан и Армения провели переговоры в Москве. В результате стороны договорились о прекращении огня с 12:00 10 октября. Впрочем, перемирие продлилось всего несколько часов. Того же 10 октября под огонь артиллерии попал азербайджанский город Гянджа. В результате атаки погибли 7 человек, еще три десятка пострадали.

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