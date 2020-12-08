В сеть слили разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с бывшим лидером Армении Сержом Саргсяном в 2016 году. В ней обсуждали предложение Азербайджана – 5 миллиардов долларов за выход Армении из Нагорного Карабаха. Более того, о ней знали далеко за пределами двух государств.

Запись разговора между Лукашенко и Саргсяном опубликовал армянский ютуб-канал ArmTops TV.

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Разговор записали на непубличной встрече двух лидеров в октябре 2016 года. Это произошло на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), через полгода после так называемой четырехдневной войны.

В ходе обсуждения Александр Лукашенко убеждает Сержа Саргсяна, что его позиция по Нагорному Карабаху довольно слабая. Якобы, единственный его аргумент – это то, что после освобождения этех территорий Азербайджан зайдет и на территорию Армении.

В ответ тогдашний армянский президент не понимает, почему позиция "слишком слаба". Он подчеркивает, что не собирается просто так отдавать Нагорный Карабах.

Как просто так? Он заплатит. Он же тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе,

– заявил Александр Лукашенко.

Со своей стороны Серж Саргсян заявил, что даст Ильхаму Алиеву 6 миллиардов, но пусть Азербайджан откажется от тех районов. Он заверил, что не откажется от Карабаха, потому что в ходе войны там погибли 5 тысяч армян.

К слову, у бывшего армянского президента уже подтвердили подлинность этого разговора. В его окружении лишь выразили удивление относительно того, как этот разговор попал в сеть.

Разговор Александра Лукашенко и Сержа Саргсяна: смотрите видео

Что такое было в 2016 году в Карабахе: