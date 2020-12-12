Министерство обороны Армении 12 декабря сообщило о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня подтвердила и российская сторона. Глава Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что ситуацию спровоцировали армянские боевики.

Алиев посоветовал Армении не "начинать снова"

Алиев отметил, что нарушение режима тишины, зафиксированное в Карабахе спровоцировала армянская сторона. Об этом глава Азербайджана заявил во время встречи с сопредседателями Минской группы от Франции и США, информирует ТАСС.

Важно Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе, – Минобороны Армении

В настоящее время там находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты,

– сказал Алиев.

Также президент Азербайджана подчеркнул, что ситуация вызывает беспокойство и посоветовал властям Армении "не начинать снова".

Алиев подчеркнул, что считает работу Минской группы – "безрезультатной" в решении конфликта в Карабахе, однако он не возражал против их приезда в Баку, сообщает Sputnik Вірменії.

Обратите внимание! В Минобороны Азербайджана заверили, что режим прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе соблюдается. Вроде бы, нарушения были только с армянской стороны.

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