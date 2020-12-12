Алиев назвал Армению виновной в нарушении режима тишины в Карабахе
Министерство обороны Армении 12 декабря сообщило о наступлении Азербайджана в Нагорном Карабахе. Нарушение режима прекращения огня подтвердила и российская сторона. Глава Азербайджана Ильхам Алиев отметил, что ситуацию спровоцировали армянские боевики.
Алиев посоветовал Армении не "начинать снова"
Алиев отметил, что нарушение режима тишины, зафиксированное в Карабахе спровоцировала армянская сторона. Об этом глава Азербайджана заявил во время встречи с сопредседателями Минской группы от Франции и США, информирует ТАСС.
Важно Азербайджан начал новое наступление в Нагорном Карабахе, – Минобороны Армении
В настоящее время там находятся российские миротворцы, они приступили к деятельности. Ситуация в определенной степени стабильная, несмотря на то, что мне сейчас сообщили, что вчера либо армянские боевики, либо остатки так называемой армянской армии совершили некоторые теракты,
– сказал Алиев.
Также президент Азербайджана подчеркнул, что ситуация вызывает беспокойство и посоветовал властям Армении "не начинать снова".
Алиев подчеркнул, что считает работу Минской группы – "безрезультатной" в решении конфликта в Карабахе, однако он не возражал против их приезда в Баку, сообщает Sputnik Вірменії.
Главное о противостоянии в Нагорном Карабахе:
- Активные боевые действия в Карабахе возобновились в конце сентября 2020 года.
- После мощного наступления в Карабахе Армения согласилась подписать соглашение о прекращении огня с Азербайджаном и Арменией.
- В Армении подписание соглашения вызвало волну протестов, ведь шаг премьера Пашиняна восприняли как капитуляцию.
- В Азербайджане прошел парад победы. Пригласили на мероприятие и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- 12 декабря 2020 года Армения заявила о нарушении режима тишины со стороны Азербайджана. Наступление началось в направлении населенных пунктов Старый Таглар и Хцаберд.
- Сейчас в эти села прибыли российские миротворцы.
- В Кремле подтвердили первый случай нарушения режима прекращения огня с момента завершения конфликта. Это нарушение пока остается единственным.
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