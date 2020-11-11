Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в войне в Нагорном Карабахе поставили точку. Победителем в военном противостоянии, которое длилось с конца сентября, Алиев назвал свою страну.

Глава Азербайджана объявил об окончании войны 11 ноября во время встречи с ранеными военными в госпитале. Об этом сообщает ТАСС.

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Отечественная война завершена, Азербайджан одержал блестящую победу в этой войне, наши земли были освобождены от оккупации, мы изгнали оккупантов с наших земель

– отметил Алиев.

Армянская же сторона должна выплатить Баку компенсацию.

"Будет проведен подсчет всех материальных и моральных убытков, всех разрушений и мы обратимся в международный суд", – отметил президент.

Для этого Азербайджан пригласит международных экспертов. Они оценят ущерб по экологии, инфраструктуры, жилья и хозяйств мирных жителей, а также исторического наследия.

Что известно о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе

Армения, Азербайджан и Российская Федерация 9 ноября подписали соглашение, которое предусматривает прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе.

Армения должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский и Лачинский районы. За Ереваном – контроль над Лачинский коридор, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать города Шуши.

В Карабахе в течение 5 лет будут находиться российские миротворцы.

Россия и Турция будут следить за соблюдением мира в регионе. Для этого они создадут мониторинговый центр.

В Армении люди, возмущенные капитуляцией страны, вышли на акции протеста и требуют отставки главы правительства Никола Пашиняна.

Полный текст соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией можно прочитать здесь.