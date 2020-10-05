Алиев о Карабахе: Не согласен, что у конфликта нет военного решения
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 октября дал интервью арабскому каналу "Аль-Арабия". Во время разговора политик заявил: ситуация с Нагорным Карабахом может иметь военное решение.
Текст заявления Ильхама Алиева опубликован на официальном сайте президента Азербайджана.
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Я часто слышу, что у конфликта нет военного решения. Во-первых, я не согласен с этим. Во-вторых, если нет военного решения – дайте нам невоенное решение, дайте нам дипломатическое решение,
– сказал Алиев.
По его словам, существуют резолюции Совбеза ООН, которые требуют от Армении вывода войск с оккупированных территорий. Но ситуация не меняется уже много лет.
"Мы ведем переговоры с 1992 года. Было какое-то дипломатическое решение за эти 28 лет? Нет", – отметил президент Азербайджана. И добавил, что конфликт заморожен уже 30 лет, азербайджанцы же не намерены ждать еще 30.
Если международному сообществу не удастся обеспечить выполнение международных резолюций, Азербайджан сделает это сам. Такое тоже бывает,
– считает Алиев.
Что происходит между Арменией и Азербайджаном?Масштабные боевые действия начались 27 сентября и длятся уже неделю. В провокации конфликта стороны обвиняют друг друга.
В Азербайджане, Армении и непризнанной республике Арцах (Нагорный Карабах) объявили военное положение и мобилизацию. Страны заявляют о сотнях погибших и раненых среди военных и гражданских.
Международное сообщество чуть ли не в один голос призывает к прекращению боев и возвращению за стол переговоров. Разве вот Турция выразила прямую поддержку Азербайджану.
Заметим, что борьба за Нагорный Карабах (населенный армянами регион в составе Азербайджана) продолжается уже более века.
Президент Азербайджана выразил требования к Армении, при которых, по его убеждению, возможно установление мира:
- Прекратить оккупацию территорий Азербайджана.
- Вывести свои войска или хотя бы предоставить план их вывода.
А еще премьер Армении, который сказал, что "Карабах – это Армения", должен извиниться и сказать: "Карабах – это не Армения". Только тогда мы остановимся,
– подытожил Ильхам Алиев.
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