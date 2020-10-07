Армения хочет втянуть в конфликт в Нагорном Карабахе Организацию Договора о коллективной безопасности. Кроме этого, страна хочет привлечь европейские страны.

Зато в Азербайджане считают, что конфликт не должен выходить за пределы стран. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российскому "Первому каналу".

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Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, пытается втянуть европейские страны и пытается интернационализировать конфликт,

– подчеркнул Алиев.

По словам Алиева, конфликт пока не выходит на территорию Армении. Президент утверждает, что несмотря на артобстрелы с армянской территории, Азербайджан на территорию Армении не заходит.

Что такое Организация Договора о коллективной безопасности? Это военно-политическая международная организация, в которую входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. В рамках организации проводят спецоперации для противодействия наркотрафику, киберпреступности и нелегалам.