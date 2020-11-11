Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия имеют равноправные роли в решении конфликта в Нагорном Карабахе. В Кремле добавили, что взаимодействие стран будет происходить через мониторинговый центр.

Алиев рассказал о роли России и Турции в разрешении конфликта

Во вторник, 10 ноября, азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретился с турецкими чиновниками и высокопоставленными силовиками. Об этом сообщает Anadolu.

Читайте также Когда Армения должна вывести войска из Карабаха: Алиев назвал срок

На встрече в Баку присутствовали министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, начальник Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, а также командующий сухопутных войск ВС Турции Умит Дюндар.

Алиев отметил, что создание совместного центра по контролю за прекращением огня является важным шагом.

Мы хотели, чтобы Турция и Россия имели равноправные роли в решении карабахского конфликта, и мы этого достигли,

– заявил президент.

Также Алиев добавил, что уже установили график вывода войск Армении из Нагорного Карабаха. А срочное создание центра контроля за прекращением огня было бы очень полезным.

Как отреагировали в Кремле

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова Алиева, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.

Он отметил, что Россия и Турция будут взаимодействовать в вопросе Нагорного Карабаха через мониторинговый центр на территории Азербайджана.

Обратите внимание! 10 ноября Россия, Армения и Азербайджан договорились о завершении войны в Нагорном Карабахе. Соглашение предусматривает введение миротворческого контингента в зону конфликта. Все детали договоренности читайте по ссылке.