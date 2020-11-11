У Турции и России равноправные роли в разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, – Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция и Россия имеют равноправные роли в решении конфликта в Нагорном Карабахе. В Кремле добавили, что взаимодействие стран будет происходить через мониторинговый центр.
Алиев рассказал о роли России и Турции в разрешении конфликта
Во вторник, 10 ноября, азербайджанский лидер Ильхам Алиев встретился с турецкими чиновниками и высокопоставленными силовиками. Об этом сообщает Anadolu.
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На встрече в Баку присутствовали министр обороны Турции Хулуси Акар, глава МИД Мевлют Чавушоглу, начальник Национальной разведывательной организации Хакан Фидан, а также командующий сухопутных войск ВС Турции Умит Дюндар.
Алиев отметил, что создание совместного центра по контролю за прекращением огня является важным шагом.
Мы хотели, чтобы Турция и Россия имели равноправные роли в решении карабахского конфликта, и мы этого достигли,
– заявил президент.
Также Алиев добавил, что уже установили график вывода войск Армении из Нагорного Карабаха. А срочное создание центра контроля за прекращением огня было бы очень полезным.
Как отреагировали в Кремле
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова Алиева, сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ.
Он отметил, что Россия и Турция будут взаимодействовать в вопросе Нагорного Карабаха через мониторинговый центр на территории Азербайджана.
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