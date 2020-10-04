Алиев заявил об освобождении города в Нагорном Карабахе, Армения отрицает
Азербайджан утверждает, что армия 4 октября освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Однако в Армении информацию опровергают.
Кроме того, Азербайджану удалось освободить несколько сел. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Твиттере.
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"С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан", – подчеркнул Алиев.
Что говорят в Армении
В Армении опровергли информацию о потере контроля над населенными пунктами. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Аганесяна, заявление азербайджанского президента является фейком.
Ничего такого нет. Я сегодня изложил материал, на котором видно как из Магадиса (село в Нагорном Карабахе – 24 канал) бегут азербайджанские военные,
– заверил Аганесян.
Конфликт между Азербайджаном и Арменией: коротко
- Конфликт между странами возник около 30 лет назад из-за региона Нагорного Карабаха. Территория принадлежит Азербайджану, однако ее населяют, преимущественно, армяне.
- 27 сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия. В непризнанной республике Нагорный Карабах ввели военное положение.
- Азербайджан и Армения обвиняют в эскалации конфликта друг друга.
- В результате боевых действий у обеих стран есть потери среди мирного населения.
- Международное сообщество осудило конфликт и призвало страны прекратить боевые действия.