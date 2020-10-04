Азербайджан утверждает, что армия 4 октября освободила от армянской оккупации город Джебраил в Нагорном Карабахе. Однако в Армении информацию опровергают.

Кроме того, Азербайджану удалось освободить несколько сел. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Твиттере.

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"С любовью к азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан", – подчеркнул Алиев.

Что говорят в Армении

В Армении опровергли информацию о потере контроля над населенными пунктами. По словам представителя Минобороны Армении Арцруна Аганесяна, заявление азербайджанского президента является фейком.

Ничего такого нет. Я сегодня изложил материал, на котором видно как из Магадиса (село в Нагорном Карабахе – 24 канал) бегут азербайджанские военные,

– заверил Аганесян.

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