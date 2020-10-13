Почти 40% украинских детей живут в неполных семьях. Законом предусмотрены алименты, чтобы материально помочь матери или отцу, которые самостоятельно воспитывают ребенка.

24 канал выяснил, как изменится размер алиментов в 2021 году и что грозит родителям, которые избегают уплаты.

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Размер алиментов в 2021

В проекте бюджета-2021 заложили новые размеры прожиточного минимума, к которому привязаны алименты. С 1 января, а точнее даже с 1 декабря 2020 года алименты вырастут.

Гарантированный размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Поэтому на детей до 6 лет с 1 декабря нужно платить 961 гривну в месяц, на старших детей – 1 198 гривен.

На графике гарантированные суммы обозначены синим цветом. Их увеличение предусмотрели еще с 1 июля 2021 года и 1 декабря того же года.

Однако гарантированные суммы назначаются только тем родителям, у кого низкий доход. Если доход достаточный, то суд может обязать одного из родителей уплачивать как минимум рекомендованную сумму алиментов, равную одному прожиточному минимуму. С 1 декабря это 1 921 гривна для детей в возрасте до 6 лет и 2 395 гривен для детей от 6 до 18 лет. Как изменится размер рекомендуемых алиментов смотрите в таблице (красный цвет).

Если ребенок после 18 лет продолжает обучение, то отец или мать, которые не проживают с ребенком, должны продолжать платить алименты, пока длится обучение, но не дольше, чем до 23 лет. С 1 декабря гарантированный размер алиментов на совершеннолетних детей, обучающихся составит 1 095 гривен.

Размер алиментов сейчас

Последний раз размер алиментов увеличивался в июле этого года. Сейчас гарантированная сумма составляет 930 гривен для детей до 6 лет и 1 159 гривен для других детей. Соответственно рекомендованная сумма вдвое больше – 1 859 гривен для детей и 2 318 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Закон устанавливает не только минимальный размер алиментов, но и максимальный. Он составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста.

В 2021 году предусмотрена максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет:

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен;

с 1 июля 2021 года – 20 130 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 21 000 гривен.

Максимальная сумма алиментов на ребенка от 6 лет до 18 лет в 2020 году:

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен;

с 1 июля 2021 года – 25 100 гривен;

с 1 декабря 2021 года – 26 180 гривен.

Как устанавливают размер алиментов

В суде учитывают следующие факторы:

Состояние здоровья и материальное состояние ребенка и плательщика алиментов.

Наличие у плательщика других детей и нетрудоспособных родственников.

Права собственности плательщика (недвижимость, автомобиль и др).

Расходы и доходы плательщика.



В основном детей в неполной семье воспитывает мать или бабушка / Pixabay

Также играет роль количество детей. Сумма будет высчитываться в зависимости от этого фактора следующим образом:

25% от суммы общих доходов – на 1 ребенка;

33% от суммы общих доходов – на 2 детей;

50% от суммы общих доходов – на 3 и более детей.

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Как будут наказывать за неуплату алиментов

Путешествия за границу

Тех, кто не платит долги по алиментам более полугода, не выпускают за границу. Ярким примером недавно стал мужчина из Ровненской области, который не платил алименты 9 лет. Когда он пытался пересечь границу, ему это не удалось из-за задолженности. В результате он уплатил более 180 тысяч гривен с учетом штрафов.

Управление автомобилем

Родители, которые задолжали перед собственным ребенком, не могут управлять автомобилем, мотоциклом или другим транспортным средством. Правда, здесь есть исключения. Это наказание не применяется к должнику, если:

Управление транспортным средством является его основным источником дохода.

Имеет инвалидность I или II группы или же помогает такому лицу.

Проходит военную службу.

Имеет рассрочку или отсрочку уплаты задолженности по алиментам.

Охота и оружие

Родители, которые задолжали алименты, не могут пользоваться огнестрельным охотничьим, пневматическим и выхолощеннім оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными за своими свойствами метательными снарядами несмертельного действия. Также они не имеют права охотиться.

Родители, которые задолжали собственным детям, должны четко осознать: благодаря работе органов ГИС, время платить по счетам неизбежно наступит. Только от них самих зависит, насколько суровым будет наказание – принудительная продажа имущества, отмененное зарубежное путешествие или многотысячный штраф,

– заявил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

С начала года удалось взыскать 4,3 миллиарда гривен алиментов, из них 1 миллиард благодаря применению вышеописанных ограничений в отношении должников. Пеня за месяц просрочки составляет 30%, а за год – 365%.

Как узнать являетесь ли вы должником

Бывают случаи, когда люди узнают, что они задолжали по алиментам на самой границе или в похожей ситуации. Это бывает, если мать или отец получили деньги наличными, нигде это не отразив, а потом подали в суд за неуплату алиментов. Причиной также может быть особенность процедуры начисления алиментов. Их присуждают с момента обращения в суд, а дело может рассматриваться месяцами или даже год.

Проверить является ли человек должником можно в реестре должников по алиментам. Для этого можно воспользоваться Опендатабот.

Чтобы проверить себя в Опендатабот:

Добавьте Опендатабот в любимом мессенджере. Введите свою фамилию, имя отчество. Узнайте, есть ли ограничение, связанное с уплатой алиментов.

Как будут наказывать за нецелевое использование денег

Пристально следят не только за тем, выплачивают ли те родители, которые не живут с ребенком, алименты, но и за теми родителями, которые эти алименты получают.

Органы опеки и попечительства проводят регулярные инспекции получателя алиментов. Кроме того, по заявлению плательщика алиментов, который не имеет задолженности по уплате алиментов, инспекции могут проводиться внепланово, но не больше за один раз на три месяца.

Если определят, что мать или отец тратит деньги не на ребенка, а в других целях, такую семью лишат алиментов.

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Сколько в Украине неполных семей

В Украине из 7,6 миллиона детей три миллиона проживают в неполных семьях, преимущественно с мамой и бабушкой. Это почти 40% детей. Такие свежие данные привела правительственный уполномоченный по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко в интервью Укринформу.