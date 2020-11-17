В США рейс авиакомпании Alaska Airlines сбил на взлетно-посадочной полосе бурую медведицу. Это случилось, когда самолет, на борту которого находилось 6 человек, совершал приземление.

Экипаж и пассажиры самолета не пострадали. О происшествии сообщает The Anchorage Daily News.

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У Boeing 737-700 после столкновения повредился левый двигатель. После инцидента ремонт самолета займет несколько дней.

Медведицу и ее детеныша, пересекавших взлетно-посадочную полосу, сначала не заметили ни работники аэропорта, ни пилоты самолета. Более того-нос Boeing пропустил медведей, но затем капитан судна почувствовал удар по левому боку.

Поврежденный левый двигатель самолета / Фото R E Johnson, adn.com

Затем пилоты нашли тело животного. В то же время двухлетний детеныш животного, к счастью, выжил.

Интересно, что сотрудники аэропорта, который частично огражден забором, ежегодно проходят специальные учения. Они обычно используют пиротехнические или транспортные средства для перемещения животных из района, когда это необходимо.