В национальном парке на Аляске провели чемпионат среди медведей и выбрали самое толстое животное. Им стал медведь по прозвищу 747.

Медведь 747 попал в финал соревнований и в 2018 году. Тогда его победила медведица по кличке Beadnose. А в прошлом году чемпионат выиграла медведица Холли. Об этом написали в Фейсбуке природного парка Katmai.

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Как медведь будет праздновать свою победу

Он отпразднует это, пойдя от реки и наслаждаясь спячкой. 747 хотел бы поблагодарить лосося за такое высокое содержание жира, чистую холодную воду реки Брукс за то, что она – замечательный хозяин,

– написали на фейсбук-странице парка.

Соревнования среди медведей

Чемпионат, на котором определяют самого толстого медведя, проходит каждый год.

Медведи всегда отъедаются и набираются жира перед зимней спячкой, но потом за зиму теряют около 30% веса.

Следить за медведями в парке Katmai можно в режиме онлайн: