На Аляске выбрали самого толстого медведя: видео
В национальном парке на Аляске провели чемпионат среди медведей и выбрали самое толстое животное. Им стал медведь по прозвищу 747.
Медведь 747 попал в финал соревнований и в 2018 году. Тогда его победила медведица по кличке Beadnose. А в прошлом году чемпионат выиграла медведица Холли. Об этом написали в Фейсбуке природного парка Katmai.
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Как медведь будет праздновать свою победу
Он отпразднует это, пойдя от реки и наслаждаясь спячкой. 747 хотел бы поблагодарить лосося за такое высокое содержание жира, чистую холодную воду реки Брукс за то, что она – замечательный хозяин,
– написали на фейсбук-странице парка.
Соревнования среди медведей
Чемпионат, на котором определяют самого толстого медведя, проходит каждый год.
Следить за медведями в парке Katmai можно в режиме онлайн: