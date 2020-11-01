Всемирно известным является факт, что без сна человек может прожить 10 суток, а без пищи – 14. Однако при продолжительности жизни в 70 лет люди спят треть времени, то есть примерно 22 года.

Некоторые утверждают, чтобы все успевать, быть здоровым и счастливым – надо спать правильно. Однако не каждый знает, что именно нужно делать. О самых популярных мифах о культуре сна – читайте в материале программы "Осторожно, миф" на 24 канале.

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Миф 1. Человек может спать меньше, чем 5 часов без вреда для здоровья

По словам психолога Оксаны Волошиной, есть такие люди, которым нужно всего 5 часов сна. У них свои биологические часы и соответствующий темп, отметила она. Старикам нужно меньше сна, а малышам – много, сказала эксперт.

В то же время врач-сомнолог, кардиолог и президент "ассоциации медицины сна" Юрий Погорецкий отметил, что таким постулатам верить не стоит. На самом деле это исключения, подтверждающие правило, отметил он.

"Есть даже семьи, которые имеют генетический короткий сон – им якобы достаточно 3 – 4 часов. Однако сейчас на это нужно смотреть скептически, ведь нет отслеживаний качества и продолжительности их жизни в дальнейшем", – сообщил врач.

МИФ 2. Алкоголь перед сном помогает заснуть

Если бокал красного сухого вина брать во внимание как адаптоген для общения и снятия стресса – то это норма, считает Юрий Погорецкий. Однако если это литр водки – это чаще всего средство убежать от фобии и страхов перед сном, подчеркнул он.



Алкоголь перед сном может быть средством побега от фобий / Фото Unsplash

По словам психолога Оксаны Волошиной, кошмары – это хорошо, если они не мешают иметь хороший сон. То есть кошмары – это интеграция психотравм в сон и это происходит тогда, когда психика решила, что она в безопасности, сообщила эксперт.

Очень важно ориентироваться на собственные ощущения, если хочется выпить бокал вина для расслабления, то пому бы и нет. Но бокал вина, не более,

- считает ведущая 24 канала Дарья Кудимова.

В то же время все вроде бы знают, что сон зависимого от алкоголя человека – крепкий, однако кратковременный.

Миф 3. Храп не является опасным

Храп возникает вследствие потери гормона мелатонина, который несет ответственность за тонус мышц горла, сказал врач, президент "Ассоциации медицины сна Юрий Погорецкий.

Сомнотерапевт Оксана Волошина отметила, что храп является опасным для людей, которые спят рядом. Это очень важно знать, если рядом храпит человек, надо отделиться или уйти в другую комнату, подчеркнула она.

Ученые исследовали, как именно влияет храп на человека, который спит рядом. У него повышается артериальное давление, даже когда человек спит и якобы не слышит, что рядом кто-то храпит,

– сообщила Волошина.

Справка. Громкость "среднего" храпа – 38 децибелов, метрополитен шумит с громкостью примерно 80 децибелов.

Миф 4. Телевизор или смартфон помогают расслабиться перед сном

Многие говорят о том, что могут заснуть только под телевизор, однако это не только привычка, но и соответствующая установка, считает эксперт. По ее словам, это вредно для мозга, потому что он воспринимает гаджеты как команду к активности.

Некоторые даже пытаются сдерживать себя, чтобы не брать в руки смартфон или не включать телевизор перед сном. Юрий Погорецкий отметил, что телевизор убивает до 60% произведенного мелатонина.

Миф 5. Откладывание звонка будильника не является вредным для организма

По мнению психолога Оксаны Волошиной, откладывание звонка будильника – это так называемая установка, которую человек дает себе самостоятельно для того, чтобы чувствовать себя лучше. На самом деле пробуждение – это также стресс, соответственно напряжение может усилиться, поэтому так делать нельзя, считает психолог.

Человек уже выходит из сна и снова пытается в него погрузиться – это может вызвать раздражительность, отметил врач Погорецкий.



Откладывание звонка будильника – это так называемая установка / Фото Unsplash

Миф 6. Все, что не поспали, можно наверстать на выходных

Отказаться от такого мифа очень сложно, ведь если неделя была сложная, а на выходных есть возможность поспать, то человек будет спать, рассказала ведущая 24 канала Дарья Кудимова.

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В то же время сомнотерапевт Оксана Волошина сказала, что раньше говорили о существовании банка сна. Даже военных, когда готовили к боевым действиям, им давали этот банк сна, чтобы они выспались наперед, сказала она. Однако сейчас считают, что банка сна не существует – выспаться наперед нельзя.