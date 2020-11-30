Верховный суд Кыргызстана отменил приговоры двух инстанций бывшему главе государства Алмазбеку Атамбаеву. Его обвиняли в незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции.

Соответствующее решение объявили 30 ноября. Об этом сообщает АКИргеѕѕ.

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Несмотря на то, что суд "передумал" судить Атамбаева, дело окончательно не закрыли. Его направили в Первомайский районный суд Бишкека на новое рассмотрение.

Заметим, что ранее суд приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы. Суд признал его виновным в коррупции.

Что известно о деле против лидера Кыргызстана

10 октября в Кыргызстане задержали бывшего президента Атамбаева. Его обвиняли в коррупции из-за незаконного освобождения в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Азиза Батукаева, известного как "вор в законе", 3 августа 2006 года приговорили к 16 годам, 8 месяцам и 15 дням лишения свободы за соучастие в убийстве.

лишения свободы за соучастие в убийстве. В 2013 году его освободили по медицинским причинам – якобы у него был рак. В день освобождения он покинул Кыргызстан на частном самолете. Позже выяснилось, что анализы и медицинское заключение было подделано. Из положенного срока Батукаев отсидел половину.

Добавим, что Атамбаев был президентом в 2011 – 2017 годах, его сменил Сооронбай Жээнбеков.

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