Окружной суд Гааги отказался рассматривать альтернативные версии катастрофы рейса MH17 над Донбассом. Взять их во внимание предлагала сторона защиты.

Председатель судебной коллегии Хендрик Стейнхейс отклонил ходатайство защиты обвиняемого Олега Пулатова. Об этом шла речь во время заседания суда 25 ноября, сообщает "РБК-Украина".

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Стейнхейс объяснил решение тем, что в случае, если прокуратура не докажет основную версию катастрофы, обвиняемый автоматически будет оправдан.

Защитники Пулатова еще во время июньского слушания требовали провести повторный допрос экспертов и свидетелей по делу MH17. Кроме того, адвокаты хотели, чтобы заново исследовали все доказательства и рассмотрели альтернативные версии катастрофы.

Дело MH17: коротко о главном

Напомним, Boeing-777 рейса MH17 сбили в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. Он совершал рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. Жертвами катастрофы стали 298 человек.

Официальное следствие подтвердило, что ракету, которая сбила лайнер, привезли из России.

Совместная следственная группа под руководством Нидерландов сообщила имена 4 человек, которых официально подозревают в причастности к сбитию самолета.

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и боевику "ДНР" Леониду Харченко.



Авиакатастрофа MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала