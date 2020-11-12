Избранный президент США Джо Байден в разговоре с иностранными лидерами уже обсуждал международную деятельность Соединенных Штатов Америки. Он анонсировал, что вскоре государство вернется на мировую арену.

Что сказал Байден

Демократ Байден заявил, что США будут активно участвовать в международной политике. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.

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Я говорю иностранным лидерам, что Америка вернется. Мы вернемся в игру,

– подчеркнул Байден.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game. — Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020

Отметим, лидеры Украины, Канады, Франции, Германии, Великобритании и других государств уже поздравили Байдена с победой на президентских выборах.

Добавим, что Байден постепенно готовит работников новой администрации. По данным СМИ, он уже назначил руководителя своей администрации в Белом доме.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, отказывается освобождать место в резиденции. Мол, на самом деле на выборах победил он. Кроме того, Трамп постоянно заявляет о якобы наличии доказательств фальсификации выборов.

Обратите внимание! Официальный день голосования на выборах в США состоялся 3 ноября. По предварительным данным, победу одержал кандидат от демократов Байден. Его поддержали 290 выборщиков, а Трампа – 214. Подробнее о выборах в США – читайте здесь.



Результаты выборов президента США / Инфографика 24 канала