Америка вернется в игру, – Байден о международной политике
Избранный президент США Джо Байден в разговоре с иностранными лидерами уже обсуждал международную деятельность Соединенных Штатов Америки. Он анонсировал, что вскоре государство вернется на мировую арену.
Что сказал Байден
Демократ Байден заявил, что США будут активно участвовать в международной политике. Об этом политик написал на своей странице в твиттере.
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Я говорю иностранным лидерам, что Америка вернется. Мы вернемся в игру,
– подчеркнул Байден.
Отметим, лидеры Украины, Канады, Франции, Германии, Великобритании и других государств уже поздравили Байдена с победой на президентских выборах.
Добавим, что Байден постепенно готовит работников новой администрации. По данным СМИ, он уже назначил руководителя своей администрации в Белом доме.
В то же время действующий президент США Дональд Трамп, который хотел переизбраться на второй срок, отказывается освобождать место в резиденции. Мол, на самом деле на выборах победил он. Кроме того, Трамп постоянно заявляет о якобы наличии доказательств фальсификации выборов.
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