Американский менеджер Амос Хохштайн решил прекратить свои полномочия члена наблюдательного совета группы "Нафтогаз Украины". Среди причин своего решения он назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации компании.

Компания уже получила официальное уведомление от Амоса Хохштайна о его выходе из наблюдательного совета, сообщает "Нафтогаз".

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Комментируя свое решение, Хохштайн выразил благодарность менеджменту группы компаний за профессиональную работу в течение трех лет сотрудничества. Он подчеркнул, что за это время удалось достичь значительного прогресса.

Группа Нафтогаз превратилась из убыточной компании в генератора дохода государственного бюджета. Мы привели компанию в соответствие с правилами ЕС и завершили отделение оператора газотранспортной системы открыто и прозрачно,

– подчеркнул американский менеджер.

Среди побед "Нафтогаза" он также выделил победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, что принесло государству 5 миллиардов долларов.

Среди причин своего решения Амос Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.

Он также призвал Кабинет Министров Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов в Украине как предохранителя от возврата коррупционных схем прошлого.

Коротко об Амосе Хохштайне: