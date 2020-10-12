Американец покинул наблюдательный совет "Нафтогаза", намекнув на политическое давление
Американский менеджер Амос Хохштайн решил прекратить свои полномочия члена наблюдательного совета группы "Нафтогаз Украины". Среди причин своего решения он назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации компании.
Компания уже получила официальное уведомление от Амоса Хохштайна о его выходе из наблюдательного совета, сообщает "Нафтогаз".
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Комментируя свое решение, Хохштайн выразил благодарность менеджменту группы компаний за профессиональную работу в течение трех лет сотрудничества. Он подчеркнул, что за это время удалось достичь значительного прогресса.
Группа Нафтогаз превратилась из убыточной компании в генератора дохода государственного бюджета. Мы привели компанию в соответствие с правилами ЕС и завершили отделение оператора газотранспортной системы открыто и прозрачно,
– подчеркнул американский менеджер.
Среди побед "Нафтогаза" он также выделил победу над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, что принесло государству 5 миллиардов долларов.
Среди причин своего решения Амос Хохштайн назвал усиление противодействия процессу реформирования рынка газа и процессам трансформации "Нафтогаза" в независимую эффективную компанию.
Он также призвал Кабинет Министров Украины продолжить курс на обеспечение независимости наблюдательных советов в Украине как предохранителя от возврата коррупционных схем прошлого.
Коротко об Амосе Хохштайне:
- Это успешный американский менеджер, занимающийся вопросами топливно-энергетического комплекса в государственных структурах в США. С 2011 года начал работать в Госдепартаменте США – в Агентстве энергетических ресурсов.
- Также был заместителем посла США в Украине Карлоса Паскуаля, отвечая за газовый сектор. В 2014 году стал специальным послом по международным энергетическим вопросам. В 2017 году вошел в наблюдательный совет "Нафтогаза".