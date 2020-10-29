Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "американскими горками" нынешние отношения Украины и Венгрии. По его словам, Украина готова на конструктивный диалог с Венгрией, даже несмотря на недавний конфликт из-за местных выборов.

В течение последнего года у Украины было немало положительных моментов в отношениях с Венгрией. Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

Кстати Агитация венгерских политиков на Закарпатье: за дело могут взяться правоохранители

Что ждет отношения между Венгрией и Украиной

Глава МИД Украины отметил, что задачей дипломатов является выход из любых кризисных ситуаций.

Иногда отношения между двумя государствами напоминают американские горки. Медленно вверх, то резко вниз. Но после резкого падения вниз есть возможность снова подняться вверх и оказаться на финише,

– так описал украинско-венгерские отношения Кулеба.

Он отметил, что, несмотря на готовность к диалогу, Украина не будет игнорировать попытки неуважительно относиться к украинскому суверенитету и национальным интересам.

Также Кулеба добавил, что вопрос встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном с повестки дня не снимается.

"Никто отношения между странами не прекращал. Да, сейчас тяжелый эмоциональный и политический момент. Но давайте дадим эмоциям утихнуть", – призвал глава МИД.

Что надо знать о скандале с Венгрией из-за местных выборов в Украине

В день голосования на местных выборах в Украине 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто позволил себе официально призвать украинских венгров голосовать за партию "Общество венгерской культуры Закарпатья". Он также просил поддержать на выборах мэра Берегово действующего городского главу, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

25 октября МИД заявил о "прямом вмешательстве" Будапешта в украинский избирательный процесс и о неуважении Венгрии к украинскому законодательству. 26 октября в МИД Украины пригласили посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто для вручения ему ноты протеста. Впоследствии, Украина запретила въезд двум высокопоставленным чиновникам из Венгрии.

Реакция Будапешта была довольно резкой

МИД Венгрии назвал действия Украины жалкими и бессмысленными. Глава венгерской дипломатии Петер Сийярто заявил, что Киев предпринял "недружественные шаги" в отношении Будапешта, вызвав посла и запретив въезд двум чиновникам.

Он также намекнул, что Украина может забыть о поддержке Венгрии на пути к евроатлантической интеграции.

Кстати В ЕС прокомментировали конфликт между Украиной и Венгрией