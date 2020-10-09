По меньшей мере четыре международных банка проинформировали сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Казначейства США о том, что транзакции связанных с Петром Порошенко оффшорных компаний вызывают подозрение. Общая сумма этих переводов достигает 65 миллионов долларов. "Европейская солидарность" заявляет, что пятый президент лично не владеет никакими оффшорными компаниями.

В отчетах банки отмечают, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, мог участвовать в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний и не декларировать это. Об этом говорится в расследовании "Следствия.Инфо".

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Упомянутые в FinCEN компании годами были в поле зрения украинских правоохранителей. Следователи подозревали их в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов – и пытались получить доступ к банковским счетам этих фирм,

– говорится в материале.

Это зафиксировано в решениях украинских судов. Документы исчезли из открытого реестра судебных решений, однако их в распоряжении имеют журналисты.

Что известно о деятельности компании Genesis Local Ventures

По словам жителя Закарпатья Тараса Тарасовича, он разрешил неизвестным использовать его паспортные данные за вознаграждение в 5 тысяч гривен ежемесячно.

Так он стал основателем четырех британских компаний. Одной из них была Genesis Local Ventures. Позже Deutsche Bank подал в FinCEN отчет о подозрительной деятельности британской оффшорной компании GLV.

Шотландскую компанию GLV зарегистрировали две белизских компаний – Poramto Group и Admiral Group. Согласно отчету банка для FinCEN, обе "связаны с президентом Порошенко".

Британский бизнес-реестр Companies House сообщает, что их суммарно основали почти 400 компаний, а юридический адрес GLV используют десятки других фирм. Это характерные признаки компании-прокладки. Основная цель такой структуры – скрыть конечного владельца бизнеса.

По данным банка, за девять месяцев в течение 2016 – 2017 годов через счета GLV прошло примерно 60 миллионов долларов. Впоследствии банк закрыл счета компании из-за "отсутствия прозрачности".

14 мая 2019 года компанию GLV распустили. Это произошло за неделю до завершения президентства Порошенко.

На вопрос о причастности пятого президента пресс-служба партии "Европейская солидарность" ответила: "Лично Порошенко не обладает никакими оффшорными компаниями.

Ситуация с компанией Goldwest Investment

Согласно отчетам FinCEN о подозрительной финансовой активности, в период президентства Порошенко на счета компании Roshen в Международном инвестиционном банке поступили 1,8 миллиона долларов от компании Goldwest Investment.

Ее зарегистрировали в Великобритании за три месяца до начала президентской каденции Порошенко. Компания, по документам, торгует сладостями и предоставляет транспортные услуги.

В первые два года существования декларировала нулевые доходы. Однако по итогам 2016 года сообщила правительству о транзакции на 8,6 миллиона долларов и 250 тысяч долларов чистой прибыли.

Денежные переводы Goldwest Investment в отчете FinCEN также обозначили как подозрительные.

Порошенко, вероятно, участвовал в незаконных действиях, открывая новую компанию в ходе своего президентства и не отчитываясь об этом в своей декларации,

– говорится в отчете.

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Что известно о взаимодействии Roshen и Furoleks Services LP

Кроме того, Bank of New York Mellon подал отчет, касающийся Порошенко.

В документе говорится о том, что в 2016 году на счет Roshen в эстонском банке Versobank поступили два перевода на общую сумму 145 тысяч долларов от Furoleks Services LP. В течение двух месяцев в 2016 году компания провела транзакций более чем 23 миллиона долларов.

Какие еще подозрительные компании связывают с Порошенко

Еще несколько упоминаний Петра Порошенко в FinCEN Files касаются компаний, ранее упомянутых в Panama Papers.

Международный банк Standard Chartered сообщает, что пятый президент Украины опосредованно владеет Intraco Management и имеет деловые связи с Linquist Services Limited.

В апреля 2013 года банк подал отчет FinCEN по банковским переводов компании Linquist Services Limited. Общая сумма сделки составила в 30 тысяч долларов. Банк обратил внимание, что Порошенко использовал эту компанию, чтобы получить кредиты.

Следы этих операций есть в Panama Papers. В частности, в декабре 2010 года банк Raiffeisen выдал Roshen не менее 115 миллионов долларов займа.

Президент Порошенко использовал "обеспеченные активы" Linquist Services Limited и его власть над Raiffeisen для получения кредитов для своей кондитерской компании Roshen,

– информируют в отчете FinCEN.

После упоминания сомнительных кредитов Roshen в Panama Papers австрийская власть начала расследовать деятельность банка Raiffeisen.

Еще одна компания – Intraco Management – согласно отчетам Standard Chartered, с 2 января 2013 года по 26 сентября 2014 года провела операций на 5,4 миллиона долларов.

Впоследствии Агентство финансовых расследований Британских Виргинских островов начало расследование в отношении Intraco по подозрению в отмывании денег. Агенты пытались выяснить, кому принадлежит оффшорная компания.

Как это комментируют у Порошенко

В "Европейской солидарности" заявили, что лично Петр Порошенко не владеет никакими оффшорными компаниями. В пресс-службе партии подчеркнули, что владение бизнес-активами не означает управления бизнес-процессами.

У Порошенко добавляют, что информация, обнародованная "Следствием.Инфо", создает впечатление, что расследование предвзятое и политически мотивированное, особенно учитывая предвыборную кампанию.

В ны е можете не знать, что еще в 2016 году Порошенко передал корпорацию Roshen в доверительную собственность компании Rothschild. Такой шаг лишил его права и возможности управлять этим бизнесом,

– пояснили в "Евросолидарности".

И добавили, что другие бизнесы также передали в управление авторитетных независимых компаний.

Относительно оффшора, упомянутого в Panama Papers, в партии отметили, что его основали только для юридического обеспечения передачи Roshen в доверительную собственность. Никакие деньги на него не выводили и даже не открывали счета.

Также у Порошенко заключили, что деятельность корпорации с собственными предприятиями в Украине и ЕС и рынком сбыта в десятках стран мира невозможна без учета трансграничных расчетов. Однако они осуществляются в соответствии с законодательством.