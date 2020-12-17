Шпионские игры – неотъемлемый атрибут войны. Активно разведчики начали их использовать еще в Первой мировой. Тогда ту войну называли противостоянием проституток, так как они выполняли роль агентов-разведчиков. Со временем методы и подходы изменились. Появились не только новые тактики наблюдения, но и ведомства, и технологии.

Обмен разведданными начали осуществлять не только письмами, написанными невидимыми чернилами. Во Второй мировой появились шифровальные машины. Больше об этом – в программе "Спецслужбы" на 24 канале.

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Разные дипломатические учреждения в то время просто кишели различной агентурой, спокойно передавали нужную информацию своему руководству. А выглядело все вот так: просто набор непонятных цифр и чисел.

Победа в холодной войне

В конце войны, когда стало понятно, что после нацистов придется бороться с коммунистами, американцы начали собственную спецоперацию по дешифровке советских разведывательных кодов, имея целью залезть в самое сердце КГБ. Так начался проект под названием Venona – взлом советских кодов и шифровальных техник, который способствовал победе в Холодной войне.

Venona была операцией разведки, в которой спецслужбы Запада (ЦРУ, МИ6 и др.) взломали советские коды. Таким образом, они получили возможность читать сообщения советской агентуры. На то времени это было невероятно сложно, так как использовались самые разнообразные тактики криптоанализа,

– отметил профессор университета La Trobe Роберт Манн.

История создания Venona

История с созданием Venona началась в феврале 1943 года. Полковник Картер Кларк, начальник отдела службы военной разведки США подозревал, что советские шпионы проникли практически во все сферы управления американского правительства и военных структур. А потому назначил командовать новосозданным ведомством математика и криптоаналитика Джину Грабил.



Джина Грабил / Скриншот из видео

Ее главная задача: создать эффективный орган по дешифровке сообщений "советов". А для этого – нужно набрать себе в команду профессиональных и надежных людей. Действовать тогда приходилось практически вслепую. Так как не факт, что сотрудники проекта не были советскими агентами. Но и деваться было некуда. Тогда американцы думали, что один ложный шаг с их стороны приведет к распространению не только коммунизма в мире, но и позволит процветать нацизму. Поэтому, работу над Venona начали в ускоренном темпе.

По словам Манна, военное командование было обеспокоено тем, что Сталин мог заключить соглашение с Гитлером и так выйти из войны. Поэтому они решили проверить возможные намеки о таких планах в дипломатических сообщениях, адресованных Москве.

Быстрое расширение команды

Быстрыми темпами команда работников проекта расширялась. Туда набирали:

археологов, например, Ричарда Халлока;

математиков;

криптоаналитиков;

криптографов;

много лингвистов.

Предпочтение отдавали тем, кто знал сразу несколько иностранных языков, или специализировался на какой-то конкретной культуре. Такие люди могли с легкостью расшифровывать слова, присущие какому-то одному народу, например, сленг. Фердинант Кудерт был специалистом по славянским языкам, а, кроме того, знал французский, японский, русский, болгарский и сербский. А вот основным сотрудником до сих пор считают лингвиста Мередита Гарденера. Мужчина знал сразу 12 языков. Именно ему в конечном итоге и удалось взломать советский код.

Проще всего мне было расшифровывать привычные слова. Что-то вроде предлогов и союзов. Когда мы взламывали шифр, я всегда начинал с этих слов,

– рассказал бывший член команды проекта Venona Мередит Гарденер.

"Советы" передавали свои сообщения обычными международными телеграфными линиями, иногда и дипломатическими. Возможно, использование общих линий – это такая хитро продуманная тактика, чтобы отвлечь внимание американских спецслужб. Военные США подозревали, что "советы" что-то скрывают, так как большинство их сообщений, кроме текста, содержали еще и разные цифры.

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На первый взгляд, это выглядело как номер – небольшое сообщение на 1 – 2 строки. Но когда цифры начали появляться на бумаге все чаще, американцы начали подозревать Кремль в тайном общении с разведкой. В основном все эти письма поступали из советских консульств. Само собой, что у американцев были копии всех присланных документов, однако понять, что там написано, было просто нереально. Даже опытные криптографы не могли справиться с такой задачей.

Сложность расшифровки советских кодов

Сложность расшифровки советских кодов заключалась в том, что все наборы цифр под словами, по специальной математической формуле перемешивались и из них образовывали совсем другие значения. Разгадать такое шифрование можно было только имея на руках специальную дешифровальную книгу, словарь. Сложности добавляло и то, что "советские" агенты старались не повторять цифровые значения.

В криптоанализе и шифровании сообщений повторение – это ошибка. Из-за таких нюансов опытные математики могут взломать код. И зная всего несколько слов, можно расшифровать практически весь алфавит.

Отметим! Кстати, советские коды были довольно специфическими. Кроме того, что набор цифр означал какое-то слово, у них были и отдельные номера на каждую букву. Поэтому часто одни и те же цифры могли означать и букву, и слово. Для криптографов это было настоящим ночным кошмаром.

Историк Джон Хейнс рассказал, что в кодах было очень много непонятных слов. И чтобы узнать ответы на все из них – нужны годы. "Я уже знаю их на память, потому что исследую эти документы не один год. Но если эти бумаги возьмет в руки новичок, то все, что он увидит, – текст, в котором фигурируют 17 непонятных имен или позывных. Это нереально понять", – он добавил.

Код взломали в 1946 году

Взломать код удалось через 3 года после начала проекта Venona в 1946 году. Специалисты сумели проследить повторяемость кода в сообщениях. Это означало одно – вскоре шифр разгадают. И когда аналитики предоставили лингвистам точные коды и их расшифровки, Мередит Гарденер смог перевести первые сообщения.

Обратите внимание! Из всех присланных "советами" сообщений, а их было сотни тысяч, членам проекта удалось перевести только 3 тысячи. С одной стороны – это нереально мало. С другой – достаточно, чтобы предупредить, например, вероятный конец света.

Когда Гарденер расшифровал первые документы, то стало понятно, что главный акцент советских разведчиков – чертежи атомных бомб США. Рчь шла о ядерном шпионаже. "Советы" знали, что их читают, что американцы имеют копии всех сообщений. Но им было все равно, потому что они думали, что шифр достаточно защищен. Считали, что взломать его невозможно.



Мередит Гарденер / Скриншот из видео

К чему привел взлом кодов

Успех во взломе кодов приведет к тому, что в будущем к проекту Venona присоединилось ФБР. Мощности ведомства значительно расширят возможности экспертов в поиске и нейтрализации советских шпионов. Затем в игру вступило и британское МІ6, а с 1950-х – и ЦРУ. Однако Кремль, с помощью сообщений своих шпионов, получил доступ к новейшим разработкам американцев.

Игра на опережение

А политическое руководство было в курсе практически всех шагов Штатов. Соответственно, Москва пыталась играть на опережение. Хотя и вела себя довольно осторожно, главное – не показывать, что знает о вашингтонских планах все в малейших деталях.

Информация, которую предоставили шпионы, фактически помогла СССР создать собственную атомную бомбу. Их первое оружие такого типа было копией американского. И в этом им помогла разведка,

– рассказал журналист Майкл Доббс.

Дешифрованные коды показали, что советские шпионы засели не только в научно-исследовательских базах и лабораториях. "Советы" держали руку на пульсе военной жизни США, знали все об атомных разработках и даже о специфике строительства пассажирских самолетов. В 1950-х годах "уши и глаза Москвы" были в:

Белом доме;

Казначействе;

Государственном Департаменте;

Управлении стратегическими Службами.

Интересно! Проект Venona был настолько секретным, что о нем даже не рассказывали в то время президенту Гарри Трумэну. Он узнавал о положении дел из отчетов ФБР, где не было ни одного упоминания о наличии у Шатов такого проекта. Позже это приведет к политическому конфликту между Трумэном и Эдвардом Гувером, директором ФБР. Так как президент думал, что ФБР в политических целях значительно преувеличивает опасность СССР, чтобы похоронить его президентскую карьеру.

Раскрытие дел проектом Venona

В 1950-х благодаря проекту Venona спецслужбам удалось выследить Джулиуса и Этель Розенбергов. Американские супруги-коммунисты, которые занимались тем, что сливали Москве данные о ядерных объектах и мощностях США. По крайней мере, так утверждали американские следователи. Потому что во время суда в 1950 году Розенберги признали принадлежность к коммунистической партии, но шпионаж – никогда. Тем не менее, приговор был безальтернативным. Их приговорили к смертной казни, и 19 июня 1953 года обоих казнили на электрическом стуле.



Джулиус и Этель Розенберг / Скриншот из видео

Если Розенбергов удалось идентифицировать и поймать, то вот личность с позывным "19" так и не нашли. Это обозначение часто фигурировало в советских дипломатических переписках. Исследователи называют разные предположения, кто бы это мог быть. Одни говорят, что это вероятно чехословацкий президент Эдвард Бенеш, другие считают, что этим лицом запросто мог быть какой-то американский чиновник. Как бы там ни было, а раскрыть идентичность этого персонажа не удалось и сегодня.

Задержали Клауса Фукса

Еще одним агентом, которого удалось задержать, стал Калюс Фукс – его еще называют атомным шпионом. Так как его разведданные включали информацию об атомной массе ядерного взрывчатого вещества и подробную информацию о специфике работы атомной бомбы. Он слил Москве данные о технических характеристиках оружия (и не только американского), по схожему принципу работали и британские аналоги.



Клаус Фукс / Скриншот из видео

Его удалось осудить и бросить за решетку, но отсидеть ему было не суждено. Отбывая срок он познакомился с "правильными" людьми из Ирландской республиканской армии и сбежал из тюрьмы. Впоследствии перебрался в ГДР и продолжил жизнь и карьеру там.

Кембриджскую пятерку тоже разоблачили благодаря Venona. Поскольку она работала и в Лондоне, и в Вашингтоне, то спецслужбы начали замечать одинаковые позывные в сообщениях советских дипведомств. Узнав, что в высших эшелонах власти работает шпионская сеть, к делу приобщили МІ6 и ФБР, но советская контрразведка сработала быстрее. Кремль предупредил одного из членов 5-ки, Кима Филби, что за ним и остальной командой скоро начнется погоня британских и американских агентов.

Интересный факт! Проект Venona просуществовал до 1980 года. За все время криптоанализа и дешифровки о существовании этой программы не знал никто из американских чиновников, кроме спецслужб. Более того, кроме нескольких шпионов, которых бросили за решетку, привлечь Москву к ответственности не удалось. Не потому, что не смогли, а потому, что проект считался секретным.



Соответственно разглашение данных означало бы признать на весь мир, что американцы и британцы шпионили не только за СССР, но и за всем миром. Чтобы не провоцировать Кремль на обострение противостояния в Холодной войне, Лондон и Вашингтон решили "замять ситуацию" и просто наблюдать, пытаясь ликвидировать последствия советского шпионажа. Рассекретили списки с именами и деятельностью кремлевской агентуры только после падения СССР.

Почему проект критикуют

Как и любой проект или спецслужбу, Venona критикуют. Одни историки считают, что опубликованные документы принесли нереально много информации, что помогло американскому правительству более эффективно противостоять тогдашнему коммунистическому режиму и сегодняшнему российскому. Они считают, что данные документации даже важнее и правдивее, чем показания перевербованных или перехваченных российских и коммунистических агентов.

Однако другие историки убеждают, что документы проекта – это бессмыслица, которая только усложняет работу спецслужб. Так как неточности в переводе приводят к новым вызовам. И поиск необходимых данных отнимает очень много времени. Пока американцы ищут ответы, коммунисты уже строят новые планы. По их мнению, проще арестовать кремлевского агента и выбить из него информацию.



Обучение проекта Venona / Скриншот из видео

Одним из главных аргументов критиков проекта Venona является тот факт, что из-за специфики перевода возникают трудности в вопросах суда над людьми, которых идентифицировали в расшифрованных сообщениях. В пример они ставят дело Розенбергов, которых казнили в 1953 году. По мнению историков, позывные этих людей совпадают еще с несколькими людьми. Вероятно, их казнили незаконно. Главная проблема в том, что в расшифрованных документах фигурируют сотни имен, а под них подпадают тысячи людей.

Проект пришлось закрыть

Как бы там ни было, а проект пришлось закрыть, когда стало понятно, что Холодная война уже вскоре закончится и США одержат в ней безоговорочную победу. Это первая причина. А вторая – прогресс. Взломав коды, шифровальные машины и методики уже стали известны широкой публике. Появилась разного типа прослушивающая аппаратура, и надобность в проекте отпала.

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Так или иначе, а свой вклад в борьбу с советской агентурой Venona внесла. Узнав о слитой информации об атомных объектах и оружии, американцы полностью изменили методы и специфику работы с такого типа оружием. Изменилась и система управления, ЦРУ начало активное развитие, да и в целом появилось много секретных ведомств, которые имеют специально созданные отделы для наблюдения тогда за СССР, сегодня за Россией. Но это не значит, что Москва стояла на месте. Она тоже развивалась, продумывала новые подходы и искала новые пути прохода в американские эшелоны власти.