Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал на 69,3 млн грн Интерпайп Виктора Пинчука и еще три компании за нарушение антимонопольного законодательства.

Помимо Интерпайпа, были оштрафованы компании "РЕТЕК", "Транспортные инвестиции" и "Фирма "Интервторпром".

АМКУ наложила штраф в связи со злоупотреблением монопольным положением на рынке поставки колес.

В пресс-службе компании Интерпайп отметили, что они категорически не согласны с такими выводами АМКУ и намерены обжаловать решение АМКУ в судебном порядке.

"Как национальный производитель, мы считаем такое решение АМКУ несправедливым и необоснованным, принятым не на основании фактов, а на предположениях. Интерпайп будет обжаловать решение АМКУ в установленном законом порядке. Рынок Украины является открытым для производителей из других стран, на рынке нет заградительных пошлин. Подавая подобные жалобы в АМКУ недобросовестные конкуренты пытаются дискредитировать национального производителя, чтобы обеспечить поставки в Украину продукции российских производителей", – отмечают в пресс-службе Интерпайпа.

Напомним, что в отличие от украинского рынка, рынок РФ защитил себя от украинских колес 39% заградительной пошлиной.