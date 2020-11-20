Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что закон об амнистии надо принять, чтобы начинать важное движение вперед. Правда, документ следует изучить. В частности, нужно учесть предложения жителей оккупированных территорий.

Подробнее о заявлении Кравчука по амнистии на Донбассе

Как отметил политик, вопрос об амнистии поднимают не впервые. Закон об амнистии принимали, только его не подписали и он лежит в Верховной Раде. Об этом Кравчук заявил в комментарии "Громадському".

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"Думаю, что его нужно еще раз глубоко изучить. Надо очень осторожно и очень глубоко проанализировать все, что вокруг вопроса Донбасса происходило. Следует учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украины территориях, чтобы не было случайностей ", – подчеркнул Кравчук.

Он отметил, что нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. По его словам, на Донбассе есть много наемников, иностранных военных формирований, незаконных военных формирований. И эти люди пришли на эту территорию только с одной целью – воевать.

Нельзя амнистировать военных преступников или тех, кто насиловал, мучил людей и тому подобное. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, учитывая ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях,

– заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что за этот закон проголосовали депутаты предыдущего созыва Верховной Рады.

"Я думаю, что многое изменилось, многое мы поняли глубже . Я верю в то, что его рассмотрят объективно и справедливо", – подытожил политик.

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