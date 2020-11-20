Амнистия на Донбассе: Кравчук пояснил, мнение кого следует учитывать прежде всего
Глава делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук считает, что закон об амнистии надо принять, чтобы начинать важное движение вперед. Правда, документ следует изучить. В частности, нужно учесть предложения жителей оккупированных территорий.
Подробнее о заявлении Кравчука по амнистии на Донбассе
Как отметил политик, вопрос об амнистии поднимают не впервые. Закон об амнистии принимали, только его не подписали и он лежит в Верховной Раде. Об этом Кравчук заявил в комментарии "Громадському".
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"Думаю, что его нужно еще раз глубоко изучить. Надо очень осторожно и очень глубоко проанализировать все, что вокруг вопроса Донбасса происходило. Следует учесть предложения и тех людей, которые живут на неподконтрольных Украины территориях, чтобы не было случайностей", – подчеркнул Кравчук.
Он отметил, что нельзя принять закон и амнистировать всех без разбора, как и нельзя всех подряд наказать. По его словам, на Донбассе есть много наемников, иностранных военных формирований, незаконных военных формирований. И эти люди пришли на эту территорию только с одной целью – воевать.
Нельзя амнистировать военных преступников или тех, кто насиловал, мучил людей и тому подобное. Но это надо сделать, во-первых, на основе закона, и, во-вторых, учитывая ситуации и мнения тех людей, которые там живут. Я убежден, что эти люди лучше знают, кто что делал и почему делал в тех непростых условиях,
– заявил глава украинской делегации в ТКГ.
Кравчук добавил, что за этот закон проголосовали депутаты предыдущего созыва Верховной Рады.
"Я думаю, что многое изменилось, многое мы поняли глубже. Я верю в то, что его рассмотрят объективно и справедливо", – подытожил политик.
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Что известно об амнистии на Донбассе
- 16 сентября 2014 года Верховная Рада в закрытом режиме приняла президентский закон "О недопущении преследования и наказания лиц-участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Документ предусматривает освобождение при определенных условиях от уголовной и административной ответственности некоторых категорий вооруженных формирований и людей.
- Уже 17 сентября 2020 года Рада приняла в первом чтении проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. Это позволит привлечь к ответственности военных преступников .
- Кроме этого, предлагается внести изменения в Уголовный кодекс и закон "О применении амнистии в Украине". В частности, предлагается установить, что амнистию не будут применять за преступления против мира и безопасности человечества.
- 18 сентября вицепремьер и министр по реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что Кабмин предложит Раде пакет законопроектов по переходному периоду (период после "горячей" фазы военного конфликта – 24 канал). В частности, по механизмам переходного правосудия. Чиновник отметил, что Украине нужен закон, который будет определять, "кто коллаборационисты, кто преступники, а кто заложники".
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