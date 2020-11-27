Администрация морских портов скрыла разлив нефти в Черном море, – экоинспекция
Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, вероятно, с судна "Аметист". Администрация морских портов Украины, которая знала про этот инцидент, не сообщила в Госэкоинспекцию.
Организация узнала о ситуации из средств массовой информации. Об этом сообщил на фейсбук-странице глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.
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АМПУ не выявила нарушений
По его словам, узнав о факте загрязнения Черного моря, в Госэкоинспекции подали запросы:
- АМПУ;
- Черноморскому филиалу ГП "АМПУ";
- капитану морского порта "Черноморск";
- Государственной пограничной службе Украины
Администрация морских портов Украины сообщила, что никаких нарушений не выявлено.
Экологи начали действовать самостоятельно
После этого экологи вместе с пограничниками решили сами проверить информацию.
Наши сотрудники зафиксировали на поверхности воды пятна загрязнения нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы,
– отметил Малеванный.
Впоследствии работники Госэкоинспекции собрали пробы воды и направили их на лабораторный анализ. Также экологи написали заявление в полицию из-за загрязнения моря, а в прокуратуру – заявление из-за сокрытия экологического бедствия АМПУ.
Разлив нефти в Черном море: что известно
- 25 ноября в поселке Александровка возле Черноморска тонуло судно Морской поисково-спасательной службы "Аметист". Вокруг него образовалось пятно нефтепродуктов.
- Администрация морских портов и поисково-спасательная служба опровергли эту информацию. Однако издание "Думская" опубликовало видео с места происшествия. На нем можно увидеть разлив нефтепродуктов.
- 26 ноября заместитель начальника Госэкоинспекции в Одесской области Владимир Караулов подтвердил информацию, что на площади 480 квадратных метров действительно разлилась нефть.
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