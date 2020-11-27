Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов, вероятно, с судна "Аметист". Администрация морских портов Украины, которая знала про этот инцидент, не сообщила в Госэкоинспекцию.

Организация узнала о ситуации из средств массовой информации. Об этом сообщил на фейсбук-странице глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

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АМПУ не выявила нарушений

По его словам, узнав о факте загрязнения Черного моря, в Госэкоинспекции подали запросы:

АМПУ;

Черноморскому филиалу ГП "АМПУ";

капитану морского порта "Черноморск";

Государственной пограничной службе Украины

Администрация морских портов Украины сообщила, что никаких нарушений не выявлено.

Экологи начали действовать самостоятельно

После этого экологи вместе с пограничниками решили сами проверить информацию.

Наши сотрудники зафиксировали на поверхности воды пятна загрязнения нефтепродуктами и заметили следы сорбента, который используется для сбора с водной поверхности нефтепродуктов. То есть в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы,

– отметил Малеванный.

Впоследствии работники Госэкоинспекции собрали пробы воды и направили их на лабораторный анализ. Также экологи написали заявление в полицию из-за загрязнения моря, а в прокуратуру – заявление из-за сокрытия экологического бедствия АМПУ.

Разлив нефти в Черном море: что известно