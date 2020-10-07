В Амстердаме, что в Нидерландах, пассажир напал на водителя автобуса. Тот сделал ему замечание насчет отсутствия медицинской маски. Как следствие, мужчина разозлился и агрессивно отреагировал.

А именно, он покусал и избил 67-летнего водителя. Об этом сообщили в местной телерадиокомпании NOS.

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Водитель автобуса сделал замечание пассажиру, поскольку у того не было защитной маски. Из-за это мужчина разозлился. Он несколько раз укусил водителя, бросил его на пол и пинал ногами. Сам злоумышленник скрылся с места происшествия.

Что с водителем?

После такого нападения водителю выбили 4 зуба, полностью разбили лицо. Его на скорой доставили в больницу. Там обнаружили также сотрясение мозга и ушибленные ребра. Компания общественного транспорта отметила, что водителя уже выписали из больницы домой.

Учитывая обстоятельства, дела у него идут неплохо, но, конечно, он шокирован,

– рассказали о состоянии водителя.

Полиция уже поговорила со свидетелями, но все еще ищет других очевидцев. Также на снимках с автобуса четко видно подозреваемого. Его ищут.



Избиение водителя в Амстердаме / Скриншот из камеры автобуса