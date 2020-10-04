Катастрофа Ан-26 возле Чугуева: опубликовали схему воздушного движения на военном аэродроме
Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме вблизи Чугуева на Харьковщине. На ней, в частности, изображены последние минуты перед падением Ан-26, на борту которого находились курсанты и офицеры.
Схема воздушного движения перед катастрофой Ан-26
Командование Воздушных сил опубликовало ее в фейсбуке. Также здесь подчеркнули, что такой схемой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире. На кадрах видно два самолета Ан-26 (на борту Ан-26Ш находились курсанты и офицеры) и как каждый из них заходит на посадку.
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В воздушных силах объясняют:
- во время выполнения полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними;
- он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задачи на участках:
– после взлета,
– во время полета до второго разворота,
– во время полета к "третьему",
– во время возникновения осложненных ситуаций в полете.
Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов". Вместе с тем уверяем, что Воздушные силы максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки,
– подчеркнули в воздушных силах.
Также военные летчики призвали всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное и качественное расследование.
Катастрофа Ан-26 возле Чугуева: смотрите видео визуализации схемы воздушного движения на военном аэродроме
Что этому предшествовало:
- Глава ОГА Алексей Кучер в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что Ан-26 не получил права приоритетной посадки, хотя имел повреждения. Зато перед ним садился другой борт, исправный.
- В самолете, которому разрешили сесть первым, находился сын командующего ВВС Дроздова.
- Со своей стороны, Дроздов заявил, что никакого указания руководителю полетов не делал.
- По его словам, разбившийся самолет перед посадкой еще должен был пролететь 6 километров и сделать разворот. Тогда как второй самолет (который с сыном Дроздова на борту) пролететь должен был всего 4 километра до аэродрома.
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Главное о падении военного самолета на Харьковщине
- Вечером 25 сентября в Харьковской области возле Чугуева рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся.
- На его борту находились 27 человек (7 офицеров и 20 курсантов). К сожалению, 26 человек погибли (22 тела нашли на месте и еще 3 человек обнаружили во время поисков).
- Выжить удалось курсанту Вячеславу Золочевскому. Сейчас он находится в больнице и его состояние улучшается.
- По данным СНБО, падение военного самолета произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.
- По информации СБУ, командир экипажа самолета перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Впоследствии в ГБР версию об отказе двигателя опровергли.
- Министр обороны Андрей Таран говорит, что судно, скорее всего, зацепилось крылом за землю.
- Сейчас следствие проверяет следующие версии:
– катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;
– катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;
– ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;
– ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.
Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала