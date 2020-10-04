Командование Воздушных сил ВСУ обнародовало визуализацию схемы воздушного движения на военном аэродроме вблизи Чугуева на Харьковщине. На ней, в частности, изображены последние минуты перед падением Ан-26, на борту которого находились курсанты и офицеры.

Схема воздушного движения перед катастрофой Ан-26

Командование Воздушных сил опубликовало ее в фейсбуке. Также здесь подчеркнули, что такой схемой руководствуются в авиации Воздушных сил и во всем мире. На кадрах видно два самолета Ан-26 (на борту Ан-26Ш находились курсанты и офицеры) и как каждый из них заходит на посадку.

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В воздушных силах объясняют:

во время выполнения полетов "по кругу" двух и более самолетов одновременно, руководитель полетов на аэродроме уже со взлета каждого следующего самолета выбирает такой интервал между ними;



он позволяет "не мешать" экипажам друг другу и безопасно выполнять свои полетные задачи на участках:

– после взлета,

– во время полета до второго разворота,

– во время полета к "третьему",

– во время возникновения осложненных ситуаций в полете.

Подчеркиваем, эта схема не является доказательной базой, но станет полезной для шумных "экспертов". Вместе с тем уверяем, что Воздушные силы максимально способствуют следствию, предоставили все материалы для экспертной оценки,

– подчеркнули в воздушных силах.

Также военные летчики призвали всех членов комиссий, расследующих причины трагедии, провести беспристрастное и качественное расследование.

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Что этому предшествовало:

Глава ОГА Алексей Кучер в эфире одного из украинских телеканалов рассказал, что Ан-26 не получил права приоритетной посадки, хотя имел повреждения. Зато перед ним садился другой борт, исправный .

. В самолете, которому разрешили сесть первым, находился сын командующего ВВС Дроздова .

. Со своей стороны, Дроздов заявил, что никакого указания руководителю полетов не делал .

. По его словам, разбившийся самолет перед посадкой еще должен был пролететь 6 километров и сделать разворот. Тогда как второй самолет (который с сыном Дроздова на борту) пролететь должен был всего 4 километра до аэродрома.

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Главное о падении военного самолета на Харьковщине

Вечером 25 сентября в Харьковской области возле Чугуева рядом с дорогой упал военный самолет Ан-26 и сразу загорелся .

. На его борту находились 27 человек (7 офицеров и 20 курсантов) . К сожалению, 26 человек погибли (22 тела нашли на месте и еще 3 человек обнаружили во время поисков).

. К сожалению, (22 тела нашли на месте и еще 3 человек обнаружили во время поисков). Выжить удалось курсанту Вячеславу Золочевскому. Сейчас он находится в больнице и его состояние улучшается.

Сейчас он находится в больнице и его состояние улучшается. По данным СНБО, падение военного самолета произошло во время выполнения учебно-тренировочного полета.

По информации СБУ, командир экипажа самолета перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Впоследствии в ГБР версию об отказе двигателя опровергли.

и запросил заход на посадку. Впоследствии в ГБР версию об отказе двигателя опровергли. Министр обороны Андрей Таран говорит, что судно, скорее всего, зацепилось крылом за землю .

. Сейчас следствие проверяет следующие версии:

– катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

– катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

– ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственными за управление полетами;

– ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.



Авиакатастрофа возле Чугуева 25 сентября / Инфографика 24 канала

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