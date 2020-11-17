Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Анатолия Гунько как народного депутата Украины. Он победил на довыборах в Верховную Раду в округе № 208 на Черниговщине.

Представитель партии "Слуга народа" Гунько 17 ноября принес присягу народного избранника. Об этом сообщает ЦИК. Читайте также Ляшко проиграл на довыборах в Верховную Раду: есть официальное заявление ЦИК 17 ноября состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 25 октября 2020 года в одномандатном избирательном округе № 208 Гунько Анатолия,

– говорится в сообщении. Анатолий Гунько принес присягу народного депутата / Фото ЦИК Что известно о довыборах на Черниговщине 25 октября в округе 208 состоялись довыборы в Верховную Раду.

Все потому, что предыдущего нардепа от этого округа Валерия Давыденко нашли застреленным.

Участие в выборах приняли 18 кандидатов. Среди них был лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Ляшко и Гунько были главными конкурентами. Однако второй набрал на 1 442 голосов избирателей больше.

Ляшко возмутился такими результаты выборов. Он заявил, что проиграл из-за подкупа избирателей. Политик требовал расследования.