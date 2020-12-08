Анатолий Полосков – новый глава Закарпатской ОГА: Зеленский подписал указ
Владимир Зеленский назначил Анатолия Полоскова главой Закарпатской областной государственной администрации. Соответствующий указ президент подписал 7 декабря.
Вручая служебное удостоверение, Зеленский пожелал новому руководителю Закарпатской ОГА результативной работы на благо региона. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
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Указ № 555/2020 о назначении Полоскова на должность глава государства подписал 7 декабря.
Напомним, 25 ноября Кабмин одобрил его кандидатуру.
Что известно об Анатолии Полоскове
- Родился в 1968 году. Окончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности "правоведение".
- Работал на различных должностях в банковском секторе, занимался предпринимательской деятельностью.
- С 2011 года был директором винодельческой компании "Шато Чизай".
- На Закарпатье проживает примерно 30 лет.
- Приоритетным направлением работы на новой должности считает борьбу с коронавирусом.
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