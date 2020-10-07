Загородний стал президентом НАН Украины: что о нем известно
Анатолия Загороднего 7 октября избрали президентом Национальной академии наук Украины. Ранее Загородний возглавлял Институт теоретической физики НАН Украины.
Президента избрали путем тайного голосования. Об этом сообщает пресс-служба НАН.
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За кандидатуру Загороднего проголосовали две трети избирателей.
Что известно о Загороднем
- Загороднему 69 лет, он родом с Полтавщины. С 1972 года работал в Институте теоретической физики НАН Украины. В 2003 году стал директором этого института.
- Кроме того, в 1992 – 2005 годах был профессором Киево-Могилянской академии, а в 2009 – 2011 годах работал главным ученым секретарем НАН.
- Загородний известен своими научными трудами в области теоретической и математической физики, теории плазмы, статистической физики. Также мужчина развивал научные теории в этих направлениях.