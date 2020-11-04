Бывший глава ОПУ Андрей Богдан признался, что ранее ему предлагали пост генерального прокурора. Он также заявил: в нынешней ситуации в государстве не видит никакого смысла идти в политику.

О том, "куда исчез", почему ушел в политику и собирается ли в нее возвращаться, Андрей Богдан рассказал в интервью "Украинской правде".

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Куда исчез Андрей Богдан

Экс-глава Офиса Президента Украины похвастался, что может "делать нервы" бывшим коллегам и снова появляться в информационном поле одним лишь постом в соцсетях. На вопрос, "где Андрей Богдан" отшутился: он везде.

Он – как черный плащ, кошмар. Если я что-то пишу, то появляюсь. А когда я ничего не пишу и молчу, такое ощущение, словно в темной комнате: ты везде, тебя очень много, ты все знаешь, и обязательно что-то как ломанешь по голове сзади,

– рассказал Богдан.

В политику идти нет смысла

Андрей Богдан заверил, что пока не планирует возвращаться в политику. Впрочем, подчеркнул: так много раз об этом говорил, что потом "как только этот – то заносила тройка лошадей".

"Поэтому в моей ситуации невозможно стать главой Администрации президента или главой Офиса. Тогда не было смысла, и сейчас нет смысла. Сейчас вообще нет смысла", – заявил экс-глава ОПУ.

Свою позицию он объяснил журналистам тем, что они просто не понимают, что сейчас происходит в Украине – насколько критичной является ситуация.

Ну тогда хотелось какого-нибудь... Ну реально, я верил в то, что можно что-то сделать по-честному, по-правильному, что могут мои дети жить в нормальной стране,

– объяснил он свое решение пойти в политику.

Как люстрированный Богдан стал председателем ОПУ

Андрей Богдан подчеркнул, что в 2019 году действительно подпадал под закон о люстрации. Впрочем, пояснил: это не касалось должности председателя ОПУ и на это была юридическая аргументация, которая прошла судебное обжалование.

"Единственное, что я мог занимать – я мог занимать эту должность. Я не мог быть премьер-министром, генеральным прокурором, которым мне предлагали быть", – признался юрист.

Он отметил, что глава ОПУ – это патронатная служба, а не чиновник, который выполняет функции государственной власти.