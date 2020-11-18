Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак уже больше недели борется с коронавирусной болезнью. Признается: были дни, когда трудно было работать даже в удаленном режиме.

Своими личными впечатлениями от коронавирусной болезни Андрей Ермак поделился на своей странице в фейсбуке.

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Он подчеркнул, что болезнь заставила перейти на удаленный режим работы, хотя ему больше нравится работать в офисе. Руководитель ОПУ рассказал: хотел работать из дома, но соответствующий уровень защищенности связи невозможно обеспечить в жилом доме.

В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда. Впрочем, был ряд сверхважных звонков, в том числе звонки советников лидеров стран-участниц нормандского формата,

– объяснил Андрей Ермак.

Руководитель президентской канцелярии также предположил, что своими рабочими звонками создавал неудобства персоналу больницы, за что сразу же извинился.

"Первые дни чувствовал себя нормально. Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди", – вспоминает глава ОПУ.

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Едва ли не самыми тяжелыми были последние выходные, поэтому из-за этого даже выпал из работы. И глава президентского Офиса уверяет: сейчас уже чувствует себя лучше.

Если вы сейчас болеете и также чувствуете значительное облегчение – врачи советуют при первом улучшении самочувствия не расслабляться. Болезнь довольно коварная и может очень быстро развиться в крайне опасную пневмонию,

– отметил Андрей Ермак.

Даже если уже есть отрицательный тест, который показывает победу над болезнью, руководитель ОПУ не советует расслабляться. Мол, коронавирус ослабляет иммунитет, поэтому довольно легко подхватить другую инфекцию.

"Любому человеку, даже с богатырским здоровьем, нельзя шутить с коронавирусом. Призываю всех соблюдать рекомендации Минздрава – носить маски, пользоваться антисептиком и быть максимально осторожными, ведь у вас болезнь может протекать бессимптомно", – подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Резюмируя, он сообщил, что уже идет на поправку, а следовательно очень надеется в ближайшее время получить отрицательный результат теста.