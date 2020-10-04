Кандидатура Тищенко, как члена делегации в ТКГ, вообще не обсуждалась, – Ермак
Глава Офиса Президента заявил, что кандидатура Николая Тищенко в делегации в ТКГ вообще не обсуждалась. Андрей Ермак объяснил, откуда взялись такие слухи.
По мнению Ермака, поводом к таким слухам стала фотография Николая Тищенко с Леонидом Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов. Об этом глава ОП сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.
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Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал: "Ну если относиться к этому как к анекдоту".
На самом деле такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации,
– заявил Ермак.
Заметим, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошел в парламентскую группу по урегулированию войны на Донбассе. Правда, это не значит, что он будет членом Минской трехсторонней контактной группы.
Кравчук с Тищенко во время встречи представителей ТКГ / Фото из фейсбука Николая Тищенко
Что известно о Николае Тищенко: главное
- Николай Тищенко – известный ресторатор, телеведущий-ревизор и народный депутат, наверное, один из самых известных "слуг народа".
- Он неоднократно попадал в скандал. К примеру, в переписке с Джокером Тищенко назвал себя "смотрящим" по Киеву от президента.
- А в годовщину Чернобыльской трагедии он анонсировал "праздник". Тогда нардеп сказал: "26 будет праздник, очень большой и очень важный праздник... это трагедия, Чернобыльская катастрофа".
- Оконфузился одиозный депутат и вседозволенностью во время карантина. Именно знаменитый ресторан "Велюр", основателем которого является Николай Тищенко, чуть ли не единственный открывал свои двери для чиновников и политиков.