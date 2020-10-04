Глава Офиса Президента заявил, что кандидатура Николая Тищенко в делегации в ТКГ вообще не обсуждалась. Андрей Ермак объяснил, откуда взялись такие слухи.

По мнению Ермака, поводом к таким слухам стала фотография Николая Тищенко с Леонидом Кравчуком во время встречи представителей ТКГ с группой народных депутатов. Об этом глава ОП сказал в эфире одного из украинских телеканалов, пишет 24 канал.

Важно Будут ли искать Фокину замену в ТКГ: позиция офиса Президента

Отвечая на вопрос о том, может ли стать членом делегации в ТКГ народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко, Ермак сказал: "Ну если относиться к этому как к анекдоту".

На самом деле такой вопрос даже не рассматривался. Скажем так, есть люди, имидж которых предполагает большое количество разговоров, информации,

– заявил Ермак.

Заметим, что заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко вошел в парламентскую группу по урегулированию войны на Донбассе. Правда, это не значит, что он будет членом Минской трехсторонней контактной группы.

Кравчук с Тищенко во время встречи представителей ТКГ / Фото из фейсбука Николая Тищенко

Что известно о Николае Тищенко: главное