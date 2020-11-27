Он имел абсолютную свободу и все возможности, – Ермак встретился с Уманским и принял отставку
Советник главы Офиса Президента Игорь Уманский написал заявление об увольнении еще 12 ноября. Однако его руководитель Андрей Ермак ранее говорил, что не примет отставку, пока не поговорит с Уманским лично.
Ермак рассказал детали разговора с Уманским
Недавно Ермак вылечился от коронавируса и таки имел возможность встретиться с Уманским. О деталях разговора глава ОПУ написал в фейсбуке.
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Сегодня у меня была встреча со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции – это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды,
– отметил Ермак.
Ермак узнал об увольнении Уманского из интернета
Руководитель Офиса Президента также отметил своему бывшему советнику, что считает неприемлемым узнавать о его увольнении из интернета. Ермак рассказал, что уважает профессиональные качества Уманского и возлагал на него немалые надежды – в частности, в сфере борьбы с коррупцией.
За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого,
– написал Ермак.
Глава ОП пожелал бывшему подчиненному успеха и выразил надежду, что оба будут работать над преодолением коррупции в Украине.
Главное о скандале с увольнением Игоря Уманского
- Уманский написал заявление на увольнение 12 ноября. Об этом он сообщил заметке в фейсбуке: "Карантин выходного дня? Ок! Тогда-все на выход! И я начну первый".
- Советник пообещал публично объяснить, что стало причиной такого решения.
- 13 ноября Уманский обнародовал еще одно сообщение на своей фейсбук-странице – на этот раз с жесткой критикой власти. В частности заявил о растрате денег из коронавирусного фонда.
- В Укравтодоре отрицали обвинения.
- Ермак, находившийся на самоизоляции через коронавирус, попросил Уманского воздержаться от участия в телеэфирах до личной встречи.
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