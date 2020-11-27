Советник главы Офиса Президента Игорь Уманский написал заявление об увольнении еще 12 ноября. Однако его руководитель Андрей Ермак ранее говорил, что не примет отставку, пока не поговорит с Уманским лично.

Ермак рассказал детали разговора с Уманским

Недавно Ермак вылечился от коронавируса и таки имел возможность встретиться с Уманским. О деталях разговора глава ОПУ написал в фейсбуке.

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Сегодня у меня была встреча со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции – это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды,

– отметил Ермак.

Ермак узнал об увольнении Уманского из интернета

Руководитель Офиса Президента также отметил своему бывшему советнику, что считает неприемлемым узнавать о его увольнении из интернета. Ермак рассказал, что уважает профессиональные качества Уманского и возлагал на него немалые надежды – в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого,

– написал Ермак.

Глава ОП пожелал бывшему подчиненному успеха и выразил надежду, что оба будут работать над преодолением коррупции в Украине.

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