Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что людям, которые живут на территории временно оккупированного Россией Крыма, хватает воды для их нужд. Он назвал "войну за воду" обычной манипуляцией.

Так он ответил на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду". Разговор звучал в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук".

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Руководитель Офиса Президента отметил, что войной за воду всех "пугают с 2014 года".

Нет, ее (войны – 24 канал) не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И говорим откровенно, сегодня воды для людей, проживающих в Крыму, хватает,

– заверил Ермак.

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