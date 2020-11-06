Войны за воду не будет, крымчанам ее хватает, – Ермак
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что людям, которые живут на территории временно оккупированного Россией Крыма, хватает воды для их нужд. Он назвал "войну за воду" обычной манипуляцией.
Так он ответил на вопрос о том, будет ли "крымская война за воду". Разговор звучал в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук".
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Руководитель Офиса Президента отметил, что войной за воду всех "пугают с 2014 года".
Нет, ее (войны – 24 канал) не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе. И говорим откровенно, сегодня воды для людей, проживающих в Крыму, хватает,
– заверил Ермак.
Проблема с водой в Крыму: что известно
- До 2014 годо примерно 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина через Северо-Крымский канал из Днепра. Однако после того, как Россия аннексировала Крым, Украина прекратила обеспечение водой.
- Ситуация с водой на полуострове ухудшалась каждый месяц. Сначала начали высыхать и мелеть реки и водохранилища.
- Власти РФ пополняют запасы воды на полуострове из водохранилищ природного стока и подземных источников.
- Экологи уверены, что именно использование воды из подземных источников стало причиной засоления почвы. В то же время оккупационная власть ввела соответствующие ограничения по воде в городах.
- 2 ноября 2020 года подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов сделал громкое заявление. Он сказал, что Крым не надеется на поставки воды с материковой Украины.
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