К максимальному сроку заключения за совершение громкого преступления приговорили жителя Тернополя Андрея Горбатюка. 11 ноября суд признал его виновным в убийстве известной тату-мастерицы Татьяны Подвашецкой.

О наказании преступника сообщили в прокуратуре Тернопольской области. Его признали виновным в умышленном убийстве, совершенным с особой жестокостью.

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Обвиняемый свою причастность к убийству отрицал.

Что известно об убийстве Татьяны Подвашецкой

Тело 28-летней женщины 16 апреля 2019 года в квартире на улице Леся Курбаса в Тернополе нашла подруга ее мамы и мужчина, который делал ремонт в квартире погибшей.



28-летнюю тату-мастерицу Татьяну Подшавецкую убил ее знакомый Андрей Горбатюк / Фото ternopoliany.te.ua

Эксперты установили, что женщине нанесли ножом более 60 колото-резаных ран. Ее медленно убивали более 2 часов.



Квартира погибшей была окровавлена / Фото полиция Тернопольщины

По подозрению в совершении преступления в розыск объявили знакомого погибшей Андрея Горбатюка.

17 апреля его задержали в соседней области, где он, как доказали следователи, пытался скрываться от правоохранителей.

Сначала мужчина признался в том, что совершил, но потом изменил показания.

Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, а служители Фемиды Тернопольского городского суда приговорили мужчину к пожизненному заключению.