Украинцы должны знать обо всех "выигрышах в лотерее": Садовый про законопроект о декларациях
Андрей Садовый возмутился законопроектом о восстановлении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях. Мэр Львова призвал чиновников сложить свои полномочия, если они не хотят "показывать имущество избирателям".
Что сказал Садовый
9 декабря в мире отмечают День борьбы с коррупцией. В то же время в Украине и дальше ходят по кругу, потому что нардепы не хотят отвечать за ложь в своих декларациях. Об этом Садовый написал на своей странице в фейсбуке.
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Верховная Рада якобы приняла закон, который устанавливает ответственность за декларирование ложных данных. Однако, если прочитать текст этого закона, то оказывается, что можно "ошибиться" на 9 миллионов гривен и за это никто не понесет ответственность,
– подчеркнул Садовый.
По его словам, украинцы должны знать обо всех "выигрышах в лотерее", "мощах" и "виллах, переписанных на родственников". Чиновникам следует наконец осознать, что ложь карается законом: "Другого выхода нет".
"Если кому-то не нравится показывать имущество своим избирателям, то может вы просто не ту работу для себя выбрали? Выход есть – заявление на сложение полномочий в этом случае точно поможет", – подчеркнул мэр Львова.
Что известно о новом законопроекте о декларировании
- 4 декабря Рада приняла законопроект о восстановлении ответственности за ложное декларирование.
- Согласно ему, внесение чиновником ложных сведений на сумму от 1 до 8,5 миллиона гривен будет караться штрафом от 42 тысяч до 51 тысячи гривен или общественными работами с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.
- Если же нарушитель не укажет состояние более чем на 8,5 миллиона, сумма штрафа увеличится до 85 тысяч гривен. Кроме того, возможно ограничение свободы до 3 лет и лишение права занимать должность.
- В то же время НАПК раскритиковало документ, ведь он не угрожает коррупционерам заключением, а лишь создает для них "санитарные" условия.
- 7 декабря спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал соответствующий законопроект.
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