Андрей Садовый возмутился законопроектом о восстановлении уголовной ответственности за ложь в е-декларациях. Мэр Львова призвал чиновников сложить свои полномочия, если они не хотят "показывать имущество избирателям".

Что сказал Садовый

9 декабря в мире отмечают День борьбы с коррупцией. В то же время в Украине и дальше ходят по кругу, потому что нардепы не хотят отвечать за ложь в своих декларациях. Об этом Садовый написал на своей странице в фейсбуке.

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Верховная Рада якобы приняла закон, который устанавливает ответственность за декларирование ложных данных. Однако, если прочитать текст этого закона, то оказывается, что можно "ошибиться" на 9 миллионов гривен и за это никто не понесет ответственность,

– подчеркнул Садовый.

По его словам, украинцы должны знать обо всех "выигрышах в лотерее", "мощах" и "виллах, переписанных на родственников". Чиновникам следует наконец осознать, что ложь карается законом: "Другого выхода нет".

"Если кому-то не нравится показывать имущество своим избирателям, то может вы просто не ту работу для себя выбрали? Выход есть – заявление на сложение полномочий в этом случае точно поможет", – подчеркнул мэр Львова.

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