Центральная избирательная комиссия 10 октября зарегистрировала народным депутатом Андрея Шараскина. Представляет он партию "Голос" и заменит здесь Святослава Вакарчука. Последний еще летом отказался от мандата.

О том, что доброволец Шараскин станет нардепом вместо Вакарчука накануне сообщила пресс-служба "Голоса". А уже на следующий день ЦИК его признала избранным народным депутатом. Важно Бужанский заявил, что Вакарчук до сих пор зарабатывает в Раде: действительно ли это так Кто такой Андрей Шараскин Это украинский актер и режиссер. Ранее он получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора", также был одним из "киборгов" Донецкого аэропорта.

Шараскин родился 20 сентября 1977, проживает в Тернополе.

Окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, является руководителем "Театральной компании Андрея Шараскин".

С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

А в 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".

За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и отличие Президента Украины – медаль "Участник антитеррористической операции" . Также имеет отличие Министра обороны " Знак почета".

Андрей Шараскин попал в Верховную Раду от "Голоса" / Фото "Главреду" Заметим! В избирательном списке "Голоса" Шараскин шел под №20. Вместо Вакарчука в Раду должна была зайти Алина Свидерская. Однако, она решила остаться в "Голосе", но в Раду не заходить, поэтому необходимых документов в ЦИК не подала. В итоге автоматически нардепом стал Шараскин. Что этому предшествовало В конце марта Святослав Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудик.

"Голос". Ее возглавила Кира Рудик. После этого Вакарчук во второй раз в истории сложил мандат . По его словам, свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах , о которых объявит позже.

. По его словам, свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует , о которых объявит позже. Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заверила, что Вакарчук остается в партии и будет работать на местных выборах.