Вместо Вакарчука: в Раду от "Голоса" попал "киборг" Андрей Шараскин
Центральная избирательная комиссия 10 октября зарегистрировала народным депутатом Андрея Шараскина. Представляет он партию "Голос" и заменит здесь Святослава Вакарчука. Последний еще летом отказался от мандата.
О том, что доброволец Шараскин станет нардепом вместо Вакарчука накануне сообщила пресс-служба "Голоса". А уже на следующий день ЦИК его признала избранным народным депутатом.
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Кто такой Андрей Шараскин
- Это украинский актер и режиссер. Ранее он получил позывной "Богема", находясь во главе одной из боевых рот "Правого сектора", также был одним из "киборгов" Донецкого аэропорта.
- Шараскин родился 20 сентября 1977, проживает в Тернополе.
- Окончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карого, является руководителем "Театральной компании Андрея Шараскин".
- С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.
- А в 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального Форума "Трансформация Украины".
- За участие в защите Донецкого аэропорта получил орден "За мужество" III степени и отличие Президента Украины – медаль "Участник антитеррористической операции". Также имеет отличие Министра обороны "Знак почета".
Андрей Шараскин попал в Верховную Раду от "Голоса" / Фото "Главреду"
Что этому предшествовало
- В конце марта Святослав Вакарчук отошел от руководства партии "Голос". Ее возглавила Кира Рудик.
- После этого Вакарчук во второй раз в истории сложил мандат. По его словам, свою миссию он выполнил – провел партию в парламент, а в дальнейшем планирует сосредоточить внимание на других вещах, о которых объявит позже.
- Нардеп от "Голоса" Инна Совсун заверила, что Вакарчук остается в партии и будет работать на местных выборах.