Андрей Шараскин из партии "Голос" 6 ноября принес присягу народного депутата в Раде. Он занял место Святослава Вакарчука, который досрочно отказался от своего мандата.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Шараскина народным депутатом 28 октября. Об этом во время заседания парламента сообщил спикер Дмитрий Разумков, передает 24 канал.

Ранее В Раде принес присягу новый депутат от "Слуги народа"

После принесения Шараскиным присяги Разумков рассмотрел его заявление о входе в состав фракции "Голос".

Отметим, что Андрей Шараскин зашел в Раду вместо вдохновителя и идейного лидера "голоса" Святослава Вакарчука. Тот в начале июня заявил, что сдает мандат народного депутата.

Сначала считалось, что его место займет Алина Свидерская, которая была 19 номером в партийном списке "Голоса" на внеочередных парламентских выборах 2019 года. Впрочем, кандидатка отказалась от мандата, следовательно, место в Раде досталось Шараскину, который был под 20 номером.

Что известно об Андрее Шараскине: коротко

Андрей Шараскин – (позывной "Богема") – доброволец,"киборг" Донецкого аэропорта; ученый, режиссер и актер.

С начала августа 2014 по январь 2016 года он участвовал в войне на Донбассе.

В 2016 году стал заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам.

В 2019-м – председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров форума "Трансформация Украины".