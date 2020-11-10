Министр обороны Андрей Таран все-таки заразился коронавирусом. Сейчас чиновник пошел на самоизоляцию. Он продолжит работать в дистанционном режиме.

Сейчас Таран чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщает Укринформ.

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О коронавирусе у Тарана ряд украинских СМИ сообщили еще 9 ноября. Однако впоследствии в Минобороны опровергли информацию, отметив, что министр здоров и находится на своем рабочем месте.

Заметим, что Таран сопровождал президента Владимира Зеленского во время его визита на Донбасс 7 ноября. Зеленский сообщил о своем заражении COVID-19 9 ноября.

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Обратите внимание! За сутки 9 ноября в Украине зафиксировали 10 842 новых зараженных коронавирусом. От осложнений умер 191 человек.