Андрей Таран заразился COVID-19: как чувствует себя министр
Министр обороны Андрей Таран все-таки заразился коронавирусом. Сейчас чиновник пошел на самоизоляцию. Он продолжит работать в дистанционном режиме.
Сейчас Таран чувствует себя удовлетворительно. Об этом сообщает Укринформ.
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О коронавирусе у Тарана ряд украинских СМИ сообщили еще 9 ноября. Однако впоследствии в Минобороны опровергли информацию, отметив, что министр здоров и находится на своем рабочем месте.
Заметим, что Таран сопровождал президента Владимира Зеленского во время его визита на Донбасс 7 ноября. Зеленский сообщил о своем заражении COVID-19 9 ноября.
COVID-19 у украинских политиков: детали
- 9 ноября положительный тест на коронавирус получил глава Офиса Президента Андрей Ермак.
- 9 ноября стало известно, что COVID-19 подхватил министр финансов Сергей Марченко.
- 9 ноября коронавирус также обнаружили у мэра Николаева Александра Сенкевича.
- В октябре спикер парламента Дмитрий Разумков рассказывал, что COVID-19 в Верховной Раде переболели более 60 нардепов.
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