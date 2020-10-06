Андрея Антоненко оставили под стражей, под судом начались столкновения: видео
Апелляционный суд решил оставить под стражей Андрея Антоненко, которого обвиняют в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Впрочем его сторонники пытались не позволить вывезти обвиняемого из суда, в результате чего вспыхнули столкновения.
О том, что суд решил оставить ветерана Андрея Антоненко под стражей, сообщило сообщество FreeRiff в фейсбуке.
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Сторонники Антоненко, собравшиеся под зданием суда, выразили свое несогласие с таким решением. Они пытались не позволить выехать автозаку с подозреваемым, сообщает "Громадське".
В ответ силовики пытались оттеснить протестующих. Они перекрыли улицу Соломенскую, чтобы автозак с Андреем Антоненко смог выехать.
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На опубликованных кадрах видно, как один из силовиков догнал и жестко толкнул в спину активиста. Им оказался соучредитель политической силы "Демократический топор" Виктор Трегубов.
Несколько десятков людей остались на улице Соломенской. Они пытались перекрыть улицу. В итоге машина с Андреем Антоненко покинула суд и проехала мимо схватки.
Что известно об убийстве Шеремета?
Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года. Машину, на которой он ехал, взорвали. Машина принадлежала руководительнице "Украинской правды" Елене Притуле.
Следствие длилось в течение 3 лет, детали держали в тайне. 2 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.
Все задержанные вину отрицают. Их поддержала значительная часть украинцев.