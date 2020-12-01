Канцлер Германии Ангела Меркель заговорила о возможности третьей волны пандемии коронавируса. Она подчеркнула, что люди должны быть осторожными, так как холода могут спровоцировать рост количества больных.

О третьей волне COVID-19 Меркель заявила 30 ноября во время видеоконференции с представителями полиции Германии, информирует агентство Интерфакс-Украина.

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Что сказала Меркель

Канцлер Германии отметила, что зимой люди всегда больше болеют и без пандемии. Холода могут только усугубить ситуацию с количеством больных.

Зимой мы должны быть очень-очень внимательными... Иначе у нас будет снова новая волна (коронавируса – 24 канал),

– цитирует Меркель немецкий телеканал Welt.

Обратите внимание! По данным Института Роберта Коха, за последние сутки, 30 ноября, количество случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось более чем на 13 тысяч. Страна уже пересекла отметку в 1 миллион случаев инфицирования.

Какая ситуация с коронавирусом в Украине

По состоянию на 30 ноября в Украине официально сообщили о 732 625 случаях заболевания коронавирусом. Из них выздоровели 345 149 человек. Впрочем, многих пациентов спасти не удалось – на протяжении пандемии в стране умерли 12 327 инфицированных.

В то же время за прошедшие сутки в Украине немного упала заболеваемость COVID-19. В общем заболели 9 946 человек, из них 570 детей и 360 медиков. В больницы госпитализировали 1 161 больного. Известно, что 114 пациентов с COVID-19 умерли от осложнений, а 5 771 выздоровел.

Подробнее о количестве больных коронавирусом по областям – читайте по ссылке.